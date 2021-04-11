Prens Philip'in doğum belgesi yaklaşık bir asır sonra gün yüzüne çıktı
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Prens Philip'in doğum belgesi yaklaşık bir asır sonra gün yüzüne çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Prens Philip'in doğum belgesi yaklaşık bir asır sonra gün yüzüne çıktı

Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in önceki gün hayatını kaybetmesin ardından, yaklaşık bir asır sonra Philip'in doğum belgesi ilk kez gün yüzüne çıktı.

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Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in önceki gün hayatını kaybetmesin ardından, yaklaşık bir asır sonra Philip'in doğum belgesi ilk kez gün yüzüne çıktı.

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip önceki gün 99 yaşında hayatını kaybetti. Edinburgh Dükü Prens Philip'in doğum belgesi, Yunanistan'da doğduğu villaya yakın bir arşivde, İngiliz medyasından Daily Mail tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Belgenin, Yunanistan'daki Korfu Adası'ndaki Spiriodon Tryfonas adlı bir rahip tarafından, modern Yunancanın bir versiyonu olan 'Katharevousa Greek' dilinde elle yazıldığı ifade edildi. Yerel medya, arşiv merkezindeki çalışanların gazeteye, Prens'in doğumunun kaydedildiği deri ciltli kitaba erişim izni vermeyi kabul ettiğini aktardı.

DOĞUMU AYRINTILI ŞEKİLDE ANLATILIYOR

Yaklaşık bir asırdır saklanan doğum belgesinde, Prens Philip'in 28 Mayıs 1921'de saat 10'da doğduğu detayları yer alıyor. Prens Philip'in resmi doğum tarihi 10 Haziran 1921 olsa da uzmanlar, doğumunun 20'inci yüzyılın başlarında, Yunanistan'da hala kullanılmakta olan eski Jülyen takvimi kullanılarak kaydedildiğini ifade ediyor. Öte yandan belgede, Prens Philip'in Yunan Ortodoks Kilisesi'ndeki vaftizi sırasında, 'Philippos' adı verildiği belirtildi. Kraliçe Elizabeth ile 73 yıl boyunca evli kalan ve Kraliçe'nin en büyük dayanağı olarak bilinen Philip, Edinburgh Dükü unvanına sahipti.Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da düzenlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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