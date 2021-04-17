Prens Philip'in cenaze töreni buzları eritti mi? Harry ve William ilk kez yan yana geldi
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Prens Philip'in cenaze töreni buzları eritti mi? Harry ve William ilk kez yan yana geldi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Kraliyet Ailesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurladı. Törende tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Prens Harry ve William da uzun zaman sonra ilk kez yan yana geldi. İkilinin birlikte kameralara yansıdığı görüntüler sonrası İngiliz basınında kardeşlerinin aralarındaki buzların eridiği yönünde haberler geniş yankı uyandırdı.

İngiliz Kraliyet Ailesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'i Windsor Kalesi'nda bulunan St. George's Şapeli'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.

YAN YANA GELİP SOHBET ETTİLER

Törende koronavirüs kuralları gereği aile üyeleri, mesafeli bir şekilde Prens Philip'e son görevlerini gerçekleştirirken uzun zamandır araları açık olan Prens Harry ve William da ilk kez yan yana geldi. Aralarının iyi olmadığı iki kardeş cenaze töreninde kuzenleri ile birlikte yürüdü.

KATE DE KARDEŞLERE EŞLİK ETTİ

Törende sohbet edip eski günlerdeki gibi basına görüntü veren Prens Harry ve William, bu hareketleri ile İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Ayrıca kardeşlerin yan yana gelip sohbet etmesi "Cenaze töreni iki kardeşin arasındaki buzları eritmeye mi başladı" başladı sorularını akıllara getirdi. Öte yandan tören çıkışı kardeşlere William'ın eşi Kate de eşlik etti.

Prens Philip'in cenaze töreni buzları eritti mi? Prens Harry ve William ilk kez yan yana geldi
Prens Philip'in cenaze töreni buzları eritti mi? Prens Harry ve William ilk kez yan yana geldi
Prens Philip'in cenaze töreni buzları eritti mi? Prens Harry ve William ilk kez yan yana geldi
Prens Philip'in cenaze töreni buzları eritti mi? Harry ve William ilk kez yan yana geldi
Prens Philip öldü mü? İngiltere Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında?
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Damla Çelikli
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