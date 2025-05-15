Prens 2. bölüm yayınlandı mı MAX?

Prens 2. bölüm yayınlandı mı MAX?
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İlk bölümü 9 Mayıs 2025'te yayınlanan diziyi bir çırpıda izleyenler oldu. Çünkü henüz bir bölümü yayınlandı. Peki, Prens 2. bölüm yayınlandı mı?

Daha önce BluTV'de izleyiciyle buluşan Giray Altınok'un Prens dizisi 2 sezon boyunca hepimizi güldürmeyi başardı. 3. sezonu heyecanla beklenen dizi, ismi değişen platformda, yeni adıyla Max Türkiye'de resmen yayınlandı. Peki, Prens 2. bölüm yayınlandı mı?

PRENS 3. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Prens dizisinin 3. Sezon 1. Bölümü 9 Mayıs tarihinde yayınlandı. Prens'in 3. Sezon 2. Bölümü ise 16 Mayıs Cuma akşamında MAX platformunda yayınlanacak.

Hayali Bongomya Krallığı'nda geçen absürt komedi dizisi bu kez Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik'e kadar hikayesini genişletiyor. 2. sezonda başlayan "Kadınlar Çağı" ile Kraliçe Sion ve Anarkhia'nın siyasi etkinliğinin artacağı belirtiliyor.

Prens 2. bölüm yayınlandı mı MAX?

PRENS DİZİSİ KONUSU NE?

Fantastik komedi türündeki dizi, ailesi tarafından pek ciddiye alınmayan bir prensin yaşadıklarını konu alıyor.

PRENS 3. SEZON 2. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Prens dizisinin 3. Sezon 1. Bölümü 9 Mayıs tarihinde yayınlandı. Prens'in 3. Sezon 2. Bölümü ise 16 Mayıs Cuma akşamında MAX platformunda yayınlanacak.

2. bölümü yayınlandığında izlemek için Max kullanıcı olmalısınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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