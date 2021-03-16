Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Mansur Yavaş hangi gün Twitch'te yayın yapacak?
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Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Mansur Yavaş hangi gün Twitch'te yayın yapacak?

16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:11
Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Mansur Yavaş hangi gün Twitch'te yayın yapacak?

Twitch yayıncısı Pqueen ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aynı yayında buluşacağı Twitch yayını büyük merakla bekleniyor. Bu kapsamda Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman? Mansur Yavaş Pqueen Twitch yayını saat kaçta? Mansur Yavaş hangi gün Twitch'te yayın yapacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yayına Kendine Müzisyen ve WtcN da katılacak.

Espor camiasında en çok kullanılan platformlardan biri olan Twitch, bir buluşmaya imza atıyor. Türk Twitch yayıncıları arasında en çok izlenen isimlerden biri olan Pqueen (Pelin Baynazoğlu), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı canlı yayınına konuk ediyor. Peki, Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Mansur Yavaş hangi gün Twitch'te yayın yapacak?

PQUEEN MANSUR YAVAŞ TWITCH YAYINI NE ZAMAN?

Gençlerle iletişime geçmenin en iyi yolunun bu platformlardan geçtiğini düşünenler, şimdiden kendi hesaplarını açmaya başladı. Kendi Twitch kanalını açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu kervana katılan son isim olmuştu.

Mansur Yavaş, Pqueen'in Twitch programına konuk olacak:

Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Mansur Yavaş hangi gün Twitch'te yayın yapacak?

PQUEEN MANSUR YAVAŞ YAYINI SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Şimdiyse Pqueen, Başkan Mansur Yavaş'ın önümüzdeki hafta içerisinde 'Pqueen ile Kimdir' programının konuğu olacağını açıkladı. Ünlü yayıncı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum: 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de Pqueen ile Kimdir'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı.

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