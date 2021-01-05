Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş'ın tweet attığı Pqueen'e ne dedi?
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Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş'ın tweet attığı Pqueen'e ne dedi?

05.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:45
Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş'ın tweet attığı Pqueen'e ne dedi?

Twitch yayıncıları arasında en sevilen isimlerden olan Pqueen, ödüllere doymayan isimlerden. Başarılı oyun geçmişi ve eğlenceli sohbetiyle dikkat çeken Pelin Baynazoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Mansur Yavaş'ın tweet attığı Pqueen'in mesleği nedir?

Twitch dünyasının bir anda yükselen yıldızlarından biri olan Pqueen, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın attığı tweetle tekrar gündeme geldi. Peki, Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş'ın tweet attığı Pqueen'e ne dedi?

PQUEEN KİMDİR? PELİN BAYNAZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Pqueen, 18 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve orada büyümüştür. İlk olarak internet kafede GTA Vice City oynayarak oyun hayatına atılan Pelin, sekiz yaşından yirmi yaşına kadar TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğunda profesyonel olarak dans etmiştir. İktisat bölümü mezunu olan Pelin, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi almış, şimdi de aynı üniversitede İşletme fakültesinde yüksek lisans yapıyor.

15 Ekim 2017'de arkadaşlarının gazıyla Twitch'de yayınlara başlayan Pelin, 2019 yılının başlarında NoobStar programıyla iyice ivme kazanmış ve Twitch'de baya bir yükselmiştir.

Pelin Baynazoğulu (Pqueen92)'nun Instagram hesabında 111 binden fazla takipçi, Twitter hesabında 46 binden fazla takipçi, Twitch hesabında ise 982 binden fazla takipçi bulunuyor.

MANSUR YAVAŞ PQUEEN'E NE DEDİ?

Sosyal medya platformu Twitch kullanıcılarından 'Pqueen', Twitter hesabından yayınının başladığını duyurduğu bir paylaşım yapıp ve bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir görsele yer vermişti.

Mansur Yavaş da bu paylaşım üzerinden Twitch kullanıcısı Pqueen'e yanıt verdi.

Yavaş, Twitter üzerinden yanıt verdiği paylaşımda, "Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim" ifadelerini kullandı.

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