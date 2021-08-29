Pozitif gelinin düğünü mahallelinin kabusu oldu
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Pozitif gelinin düğünü mahallelinin kabusu oldu

Pozitif gelinin düğünü mahallelinin kabusu oldu
İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez - Haberler | Sağlık

Pozitif gelinin düğünü mahallelinin kabusu oldu Düğünden 1 gün sonra korona olduğu tespit edilen gelinin ardından 24 kişi karantinaya alındı Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden 1 gün sonra karana virüs testi pozitif çıkan gelinin ardından damat ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha...

Pozitif gelinin düğünü mahallelinin kabusu oldu

Düğünden 1 gün sonra korona olduğu tespit edilen gelinin ardından 24 kişi karantinaya alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden 1 gün sonra karana virüs testi pozitif çıkan gelinin ardından damat ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha karantinaya alındı.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesinde yaşayan Halise Nurselin A. ile Muhammet S. çifti, 22 Ağustos günü mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi. Düğünün ertesi günü rahatsızlanan gelin, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine taptığı korona virüs testi pozitif çıkınca, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü.

Kırsal mahalleye gelen filyasyon ekipleri, düğünde gelin ile yakın temas eden kişilerle irtibat kurdu. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları ve şikayetleri ortaya çıkan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları üzerine gelin Halise Nurselin'in ardından damat Muhammet S. ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha testlerinin pozitif çıkması veya temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.

Kırsal Kolak Mahallesinde düğünün ardından bir anda korona virüs vaka patlaması yaşandı. Hızlı bir şekilde mahallede önlemleri artıran Çameli Kaymakamlığı, temaslı olabilecek veya şikayetleri oluşan vatandaşların bir an önce filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi için uyarı yaptı. Mahalledeki pozitif vaka sayısında ciddi bir artış yaşanması durumunda, toplu karantina tedbirinin uygulanabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez

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