Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın görevine başladı
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Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın görevine başladı

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın görevine başladı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı Kaymakamlığına atanan Hüseyin Aydın, görevine başladı.

Adana'nın Pozantı Kaymakamlığına atanan Hüseyin Aydın, görevine başladı.

Aydın, Kaymakamlık girişinde, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Öztürk tarafından karşılandı.

Daha sonra Kaymakam Aydın, makamında protokol üyelerinden ilçenin genel durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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