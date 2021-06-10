Poz Önerileri - Kadın ve Erkek İçin Evde Poz Önerileri

Herkes modellerle çalışmaz. Pek çok fotoğrafçının sıradan insanlarla çekim yapma işi var ve onların model gibi görünmesi gerekiyor. Peki, deneklerin kamera karşısında poz verme veya yüzlerini kontrol etme deneyimi olmadığında bunu nasıl yapacaksınız? Portre konularınızı model gibi hissettirmek için yedi ipucu. İşte kadın ve erkek için evde poz önerileri

1. Saçı Pozlayın

Genelde saçı vücudun kontrol edebileceğimiz bir parçası olarak düşünmeyiz, ama gerçekten yapabilirsiniz! Uzun saçlı bir nesne çekiyorsanız, fotoğrafınız hakkında herkesin fark ettiği ilk şey kötü saçlar olacaktır. Genel olarak neyin "en iyi" göründüğüne dair hiçbir kural yoktur. Herkes saçlarıyla farklı bir şekilde farklı görünecek.

Makyaj sanatçıları ve saç stilistleri olmadan basit bir portre seansı yaptığınızı varsayalım. Hatırlanması gereken ilk şey, omuzlara oturan saçların korkunç görünmesidir. Saç omuzlarına oturursa, vahşi görünür ve onunla bir şeyler yapmanız gerekir. Saçlarıyla yapabilecekleri beş farklı şey var.

Saçların tamamı omuzların arkasında.

Saçların hepsi omuzların önünde

Saç bir tarafta.

Saçlar diğer tarafta.

Saç yukarı.

Omuzlardaki kıllardan (#1) ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Diğer tüm saç pozisyonlarının, modelinize ve elde etmeye çalıştığınız görünüme bağlı olarak yeri vardır. Saçı her iki taraftan (#4 ve #5) çekmemin nedeni, bir kişinin saçındaki doğal kısmın bir tarafa diğerinden daha iyi görünmesini sağlamasıdır.

Genellikle yüzlerinin kameraya dönük olmasını istersiniz, böylece yüzlerinin daha fazlası dahil edilir. Bu eğitimde, dikkatimizi dağıtmadan poz verme talimatlarını daha kolay görebilmemiz için saçı yukarı (#6) seçtim. Birçok kadın atkuyruğunu "gündüz" saç stili olarak görür, ancak yüzlerini net bir şekilde görebildiğiniz için portrelerde ve vesikalıklarda çok hoş durur.

2. Çeneyi (veya Kulakları) Öne Çekin

Birisi normal rahat duruşunda durduğunda veya hatta güzel bir duruşa sahip olmak için dümdüz ayağa kalktığında, çenesinin hemen altında biraz sarkma olur. Ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar, bunu göreceksiniz. İnsanlara çenelerini öne getirmelerini söylerseniz, ki bu kulağa mantıklı gelen bir şeymiş gibi geliyor, çenelerini size doğrultacaklar, bu da yüzlerini yukarı kaldıracak ve burun deliklerini havaya uçurmanızla bitecek. (Çekici değil.) Bunun yerine modelinize kulaklarını öne getirmesini söyleyin.

Bu, onlara kulaklarını öne getirmelerini söylemenin öncesini ve sonrasını gösterir.

Yandan öncesi ve sonrası aynı. Bazen buna "kaplumbağa" diyorum çünkü kabuğundan çıkmış bir kaplumbağa gibi hissediyorlar. Biraz rahatsız edici veya doğal değil, ancak sonuçlara her zaman değer.

Bir erkek denekten aynı teknik. Çok fit ve atletikti ama doğal duruşumuz pek fotojenik değil.

3. Kolu Kaldırın

İnsanlar doğal olarak durduklarında, yaptıkları başka bir şey de kolları yanda düz durmaktır. Bu birkaç soruna neden olur. İlk olarak, fotoğrafta garip ve rahatsız görünmelerine neden olur. İkincisi, kolları gövdelerine baskı yapar. Bu, kolu sıkıştırır ve gerçekte olduğundan daha büyük görünmesini sağlar.

Kollarını bir veya iki santim kaldırmalarını sağlayarak, kollarının "yüzmesini" ve onlara karşı bastırılmamasını sağlayarak düzeltebilirsiniz. Alternatif olarak, ellerini kalçanın üzerine koymak gibi kol farklı bir konumda olacak şekilde ellerini pozlandırabilirsiniz. Yukarıdaki resimde, kırmızı çizgi, ayakta dururken kolun boyutudur. Aynı kırmızı çizgi ikinci fotoğrafa taşındı, böylece vücuda bastırılmadığında kolun ne kadar küçüldüğünü görebilirsiniz.

4. Belde Görsel Alan Bırakın

Herkes zayıf görünmeyi sever. Nesnenizi kısaltmak için yapabileceğiniz şeylerden biri, onlara hiçbir katkı maddesi olmadan "doğal" bellerini vermektir. Bununla kastettiğim, gövdenin sıska kısmını görsel olarak izole ederek oldukları kadar ince görünmeleri. Modelime ellerini kalçalarına koydurdum. İlk fotoğrafta başka poz yok. Arkadaki kol ile gövde arasında boşluk yoktur, bu nedenle görsel olarak orta bölümünü uzatır. Kolu biraz öne çekmesini sağlayarak, boşluğu görebilirsiniz, böylece belin görsel hacim ekleyen hiçbir şeyi yoktur.

Kırmızı çizgi, konunun ilk fotoğraftaki görsel genişliğini gösterir. Kolun gerçekte ne kadar genişlik eklediğini göstermek için ikinci fotoğrafta çoğaltılmıştır. Bu kural sadece silahlar için geçerli değildir. Konunuzun arka planında olacak ve daha büyük görünmesini sağlayacak herhangi bir şey suçlu olabilir. Birkaç örnek, diğer insanlar, ağaç gövdeleri veya ışık direkleridir.

5. Omuzları Çevirin

Bu çok basit bir ipucu ama önemli. Konunuz kameraya tepeden bakarsa, daha büyük görünürler. Bu, bir futbolcuyu veya büyük bir şirketin CEO'sunu çekerken iyi olabilir, ancak güzellik veya portre çekerken kötüdür. Öznenizin dönmesini sağlayarak, kameraya kendilerinin daha ince bir profilini gösterirler ve daha ince görünürler.

Kırmızı çizgi, düz dururken modelin tam genişliğini gösterir. Yan tarafa küçük bir dönüş, öznenin hala kameraya dönük olduğu, ancak daha ince bir profilde bir fotoğraf verir.

6. Gözlerin Beyazını Göstermeyin

Uzakta, rüya gibi bir görünüm istediğinizde ve öznenizin kameradan uzak görünmesini tercih ettiğinizde, onlara "oraya bakmasını" söylemeyin. Göz çizgilerini kontrol edebilmeniz için onlara odaklanmaları için arkanızda bir nesne verin.

İlk fotoğrafta modele yanımızdaki kapıdan dışarı bakmasını söyledim. Gözünün beyazının çoğunu görebilirsin ki bu kötü bir şey. İrisi, renkli kısmı görmek istiyorsunuz. Kapının yanındaki pencereden dışarı bakmasını sağladım. Göz çizgisindeki bu küçük değişiklik gözlerini geri getirir, beyaz kısımdan kurtulur ve daha çekici bir portre verir.

7. Burun Yüzü Kapatmasın

Bu biraz daha karmaşık ama yine de önemli. Konunuzun öne bakmasını istemediğiniz zaman, onları yana çevirmelerini sağlayabilirsiniz. Yüzün sadece bir tarafını gördüğünüz tam bir profil istemediğinizi varsayarsak, her iki gözle de çeyrek dönüşte olacaklar. Yüzlerinin yanından aşağıya hayali bir çizgi çizerseniz, bu çizgi burunlarının geçemeyeceği çizgidir.

Çok fazla dönerlerse ve burun bu çizgiyi geçerse, yüzün doğal eğrisini "kırar". "Pinokyo" etkisi yaratır ve burunlarının uzunluğunu uzatır. Burunlarının ucu ile yüzlerinin kenarı arasında biraz boşluk görene kadar hafifçe size doğru dönmesini sağlayarak bundan kaçınabilirsiniz. Bu çizgiyi kırmak istemezsiniz ya da orantısız yüz özelliklerine sahip gibi görünmelerine neden olur.

Hepsini Bir Araya Getirelim

İşte bir sonraki çekiminiz için takip edebileceğiniz bir kontrol listesi.