Poyraz'dan değişimin destancısı Yaşar Kemal kitabı
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Mehmet Poyraz, Yaşar Kemal, Türkiye, Güncel

Poyraz'dan değişimin destancısı Yaşar Kemal kitabı

Memleketi Adana'yı ve çevresini eserlerinde anlatmasıyla bilinen edebiyatın ustası Yaşar Kemal'in hayat öyküsü hemşerisi gazeteci ve araştırmacı yazar Mehmet Poyraz tarafından "Değişimin Destancısı Yaşar Kemal" başlığıyla yeniden kaleme alındı.

13.04.2020 08:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:49
Poyraz'dan değişimin destancısı Yaşar Kemal kitabı

Poyraz'ın Yaşar Kemal'i anlatan ilk kitap çalışması 2015 yılında yayımlanmıştı.Geçtiğimiz günlerde okuruyla buluşan "Değişimin Destancısı Yaşar Kemal" kitabında ilkinden farklı bir yöntem uygulayan Poyraz'ın bu çalışmasında ustanın hayat hikâyesi ve edebi kişiliğinin yanı sıra farklı görüşleri de bir araya getirmesi dikkat çekiyor.

Yaşar Kemal'in ailesinin 1915 yılında Van'dan Çukurova'ya aylarca süren yolculuğunu da anlatan Mehmet Poyraz, ustanın vekil öğretmenlik yaptığı Osmaniye'nin Bahçe köyündeki bilinmeyen hatıralarına da kitapta yer veriyor. Objektif bakış açısıyla kaleme alınan "Değişimin Destancısı Yaşar Kemal" kitabında Yaşar Kemal hakkında yazı dünyasından isimlerin değerlendirmeleri ve görüşleri de yer buluyor.

Poyraz kitabında, Bediüzzam Said Nursi'den Necip Fazlı Kısakürek'e, Nazım Hikmet'ten Abidin Dino'ya, Orhan Pamuk'tan Fethi Naci'ye, Ahmet Taner Kışlalı'dan Abdi İpekçi'ye, Alparslan Türkeş'ten Nihal Atsız'a, Arif Nihat Asya'dan Nesimi Çimen'e, Kemal Karpat'tan Ahmet Kabaklı'ya, İlhan Selçuk'tan Zülfü Livaneli'ye, Cemil Meriç'ten Ara Güler'e, Rasim Özdenören'den Bestami Yazgan'a birçok isme yer verirken, Halet Çambel, Ertuğrul Özkök ile Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban'ın da değerlendirmelerini okurun ilgisine sunuyor.

Gazeteci ve araştırmacı yazar Mehmet Poyraz kitabı hakkında yaptığı açıklamada süreli yayınların arşivlerinden fazlaca faydalandığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "1959 yılında Sebilürreşad dergisinde yayımlanan ve bir Adanalı tarafından kaleme alınan Yaşar Kemal hakkındaki tenkit yazısını da olduğu gibi kitaba ilave ettik. Kitap okunduğunda görülecektir bu Adanalı da dikkate değer bir isim. Süreli yayınların arşivlerine girerek, 50'li yıllardan 2000'lere kadar Yaşar Kemal hakkında çıkan yazıları taradık. Elbette bu yazılar internette olmayanlardı. Bu yazıların bir kenarda durmasına gönlümüz razı olamazdı ve gün yüzüne çıkardık. Yaşar Kemal hakkında aile büyüklerimizin ve çevremizdekilerin de hatırası da epeyce vardı. Bunlar kitabım için bir hazineydi ve paylaşmam gerekiyordu."

Yaşar Kemal'i bir tarafa doğru çekmeye çalışmadığını ve "Türkiye'nin Yaşar Kemal'i" portresini çizmeye gayret ettiğini de anlatan Poyraz devamında sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece Adanalıların ve Çukurovalıların değil, Türkiye'nin Yaşar Kemal'e borcu olduğuna inanmaktayım. Türkiye'nin geçiş ve değişim sürecinde yani 50'li yıllarda ortaya çıkıyor ve herkesi yazmak için çabaladığını görüyoruz. Ayrım yapmadan Anadolu insanını sevdi. Taşını toprağını, tozunu dumanını, çiçeğini böceğini, acısını mutluluğunu yazdı Anadolu'nun."

Yaşar Kemal'in Said Nursi'yi nasıl savunduğu da Sezai Karakoç'un yorumuyla yer bulan ve İbrahim Demirkan'ın editörlüğünde SR Yayınevi'nden çıkan "Değişimin Destancısı Yaşar Kemal" kitabının kapağındaki Yaşar Kemal'in kara kalem portresi de Hazal Vuslat İşçi tarafından çizildi.

Kaynak: Bültenler

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