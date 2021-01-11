Power FM frekansı kaç? Power FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Power FM radyo frekans numarası!
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Power FM frekansı kaç? Power FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Power FM radyo frekans numarası!

11.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:14
Power FM frekansı kaç? Power FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Power FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Power FM frekans numarası kaçtır? Power FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Power FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Power FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Power FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Power FM frekans numaraları!

POWER FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Power FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : 102.9

Alanya : 100.0

Ankara : 100.0

Antalya : 100.0

Aydın(Kuşadası) : 100.0

Balıkesir : 100.0

Bursa : 100.0

Denizli : 100.0

Diyarbakır : 100.3

Erzurum : 100.7

Eskişehir : 100.5

Gaziantep : 104.6

İçel(Mersin) : 105.0

İstanbul : 100.0

İzmir : 100.0

İzmir(Çeşme) : 95.0

Kayseri : 100.0

Kocaeli : 100.0

Konya : 97.0

Malatya : 103.3

Muğla : 100.3

Muğla(Bodrum) : 100.0

Muğla(Fethiye) : 100.3

Muğla(Göcek) : 100.0

Muğla(Marmaris) : 100.0

Sakarya : 100.7

Samsun : 100.0

Tekirdağ(Çorlu) : 100.0

Power FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Power FM radyosunu açabilirsiniz.

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