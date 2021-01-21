Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı

46. ABD Başkanı olarak Twitter'da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başlayan Joe Biden'ın takip ettiği 12 kişinin arasındaki tek ünlü, model ve sunucu Chrissy Teigen oldu.

Twitter'da POTUS adlı resmi hesabın sahibi Donald Trump'ın ardından Joe Biden oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda askıya alınan hesabı Twitter tarafından sıfırlanmıştı. Başkan olduktan sonra hesabı kullanmaya başlayan Biden ise şimdiye kadar 12 kişiyi takibe aldı.

SADECE BİR ÜNLÜYÜ TAKİP EDİYOR

Bıden ve ekibinin şimdiye kadar takip ettiği 12 kişinin arasında Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler yer alıyor. Bunların dışındaki bir isim ise dikkatlerden kaçmadı. Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü Chrissy Teigen oldu. Biden'ın neden sadece Teigen'i takibe aldığı henüz bilinmiyor.