Postane kaçta kapanıyor? Hafta içi PTT kaça kadar açık? Hafta sonu PTT çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri!
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Postane kaçta kapanıyor? Hafta içi PTT kaça kadar açık? Hafta sonu PTT çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri!

Postane kaçta kapanıyor? Hafta içi PTT kaça kadar açık? Hafta sonu PTT çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri!
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Postaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat 2020 kargo kaça kadar açık? Kargoların çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında. Peki Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat hafta içi kargo kaça kadar açık? Postane kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanır, PTT kaça kadar açık?

Postane kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kargo çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanmıştı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşlar '' bugün kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' Kargolar kaça kadar açık?' sorusuna cevap arıyor. Peki, PTT, Yurtiçi, Sürat, ARAS, MNG kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

POSTANE KAÇTA KAPANIYOR?

2021 PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

2021 SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 17:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 17:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

2021 MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

2021 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT'ler üzerinden :

  • Posta Hizmetleri
  • Tebligat
  • Telgraf
  • Kayıtlı Elektronik Posta
  • Diğer Posta İşlemleri
  • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
  • Pul ve Filateli
  • Havale İşlemleri
  • Hesap İşlemleri
  • Pttkart & Pttmatik
  • Bankacılık İşlemleri
  • Tahsilat İşlemleri
  • Ödeme İşlemleri
  • HGS
  • Sigortacılık İşlemleri
  • Diğer Ticari İşlemler
  • Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri
  • Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri
  • Ambalaj Malzemeleri

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