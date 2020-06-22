Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi

KARAMAN'da köpek yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Sezai Ç. (19) tarafından ısırılarak kopan postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağı, sevk edildiği Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyatla yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı nedeniyle yeniden alındı.

Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
22.06.2020 06:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 06:19
KARAMAN'da köpek yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Sezai Ç. (19) tarafından ısırılarak kopan postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağı, sevk edildiği Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyatla yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı nedeniyle yeniden alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan Sezai Ç. ise mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen cumartesi günü Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. 2,5 yıllık postacı Onur Kızıl, mahallede motosikletiyle posta dağıtımı sırasında  iddiaya göre terrier cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kızıl, ayağı ile kendini korumaya çalışırken, bu sırada sahiplerinden Sezai Ç. ile tartıştı.

ISIRARAK KULAĞINI KOPARDITartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırıp kopardı. Kopan kulağıyla ilk olarak Karaman Devlet Hastanesi'ne oradan da Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Kızıl'ın, 4 saat süren ameliyatın ardından kulağı yerine dikildi. Ancak kan akışı sağlanamayınca yeniden çıkartıldı.   'OĞLUM VAZİFE BAŞINDA BÖYLE BİR OLAYA MARUZ KALIYOR'Kızıl'ın hastanedeki tedavisi sürerken olay karşısında şoke olduklarını belirten annesi Zeynep Sertan Kızıl, oğlunun yaşadıklarına tepki gösterdi. Oğlunun posta dağıtımı için görevli olarak mahalleye gittiğini belirten Zeynep Sertan Kızıl, "Posta dağıtımı sırasında motosikletinin üzerinde iken, bir köpeğin saldırısına uğruyor. Oğlum çok hayvan severdir. 'Küçük köpek ısırdı diye' kendi kendine de dalga geçiyor. Sadece oradaki, köpeğin sahiplerinden olan küçük çocuğa, köpeğini döverim deyip, motosikletiyle işine devam etmek istiyor. O sırada çocuğun ağabeyi geliyor ve tartışmaya başlıyorlar. Oğlum, hadi git işine diye çocuğun ağabeyini hafifçe itiyor. Maalesef o genç delikanlıda oğluma vuruyor. Oğlumda motosikletten iniyor. Kavga ediyorlar. Diğer kardeşlerin de dahil olmasıyla kavga büyüyor. Genç delikanlı, oğlumun kulağını ısırıyor. Çok üzücü bir olay. Vazife başında olan oğlum böyle bir olaya maruz kalıyor.  Memurların görev başında saldırıya uğramalarına esefle kınıyorum. Bunların son bulması gerekiyor."diye konuştu. KOPAN KULAĞI DİKİLEMEDİ Oğlunun kopan kulağını dikilemediğini belirten anne Kızıl, "Kulağı 4 saatlik operasyon sonucu yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı için geri alındı. Şu an işitme kaybı yaşayıp, yaşamadığını da bilemiyoruz. Kulağını kaybetti ama umutluyuz, yeniden kulağına kavuşacak. Tıp ilerledi, doktorlarımıza güveniyoruz."dedi. Sezai Ç.'nin serbest kalmasına üzüldüğünü belirten Kızıl, şunları söyledi: "Adalete güveniyorum. Sonucunu göreceğiz. Keşke olmasaydı ve o çocukta, o yaşta bunu yapmasaydı. Olayın nedenlerini şöyle sıralarsak; televizyonda izlenen diziler, anne ve babanın yanlış yönlendirmesi, çünkü olay sırasında karşı taraftaki çocuğun babası, benim çocuğum yerde kan içinde yatarken, çocuğuma yönelik, 'Bunun kulağını değil, başına koparacaksın' gibi cümle sarf etmiş. Böyle bir baba bilemiyorum, artık bir şey diyemeyeceğim."'HAYVANSEVER BİR AİLEYİZ'Hayvansever bir aile olduklarının anlatan Kızıl, '"Hala olayın şokundayız. Biz hayvansever bir aileyiz. Karaman Hayvanları Koruma Derneği'nin yönetiminde çalışan bir insanım. Oğlum yaralı hayvanları eve getirir, doktora götürürüz, onları barındırırız, besleriz. Öyle bir aileye, köpeği tekmeledi diye, gibi yanlış şeyler söylemişler. Doğru değil. Olay köpek olayı da değil. Toplumumuzun kanayan yarasıdır; çocuklarımızın iyi eğitilememesi, sahip çıkılamaması." ifadelerini kullandı.  SERBEST BIRAKILDI 

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Sezai Ç., dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sezai Ç., kardeşinin terrier cinsi köpeklerini hava aldırmak için dışarı çıkardığı sırada havlamasından korkan postacı Onur Kızıl'ın, kardeşine yönelik 'Köpeğini döverim' deyip küfür ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine olaya kendisinin müdahil olduğunu belirten Sezai Ç., "Postacıya 'Ne oldu? Niye küfür ediyorsun? Bize söyleseydin, biz gereğini yapardık' dedim. Ben uyarmama rağmen, bana da küfürlü kelimeler kullandı. Bunun üzerine sinirlendim, tepki gösterim Kavga ettik. Annem, babam ve komşular geldi bizi ayırdı. Postacı arkadaşımız ileride motosikletine bindikten sonra tekrar bana hakaret etmeye devam etti. Bende konuşma maksadıyla yanına gittim. Ben yanına yaklaştığımda bana vurmaya başladı. Yeniden kavga etmeye başladık. Kavga sırasında yere düştük. Benim edep bölgemi sıkınca bende can havliyle ısırdım. O da kulağına denk geldi. Kulağı olmasa, bacağı veya kolunu o can havliyle ısıracaktım. Tabi koparmak için değil. Ondan kurtulmak için ısırdım. O sıkmaya devam edince, istem dışı dişlerim kilitlendi. Dişlerim kilitlenince arkadaşımızın kulağı ağzımda kaldı. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Zaten bu olay olduktan sonra annem hemen kendi başörtüsünü çıkarıp postacı arkadaşımızın kulağına tampon yaptı. Ben de hemen eve koşarak buz getirdim ve kulağı muhafaza altına aldık. İlk müdahaleyi yine biz yaptık. Daha sonra polisi ve ambulansı aradık. Biz olayın ardından kaçmadık. Bir yere gitmedik, yaralının başında durduk." dedi.

 


- Karaman

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi Haber
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Film değil gerçek! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Ozan Açıktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Kasımpaşa Gaziantep Galatasaray
Şu an buradasınız: Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 06:19:23. #1.15#
title