Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras

17.12.2020 08:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:22
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne telesiyej kurulacak.

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne telesiyej kurulacak. Vadiyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, yapılacak cam terasla peribacalarını izleme şansı bulacak. 

Türkiye- Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki peribacalarının turizmin hizmetine kazandırılması için belediye, çalışma başlattı. İlçe merkezi ile Alköy ve Çamyazı köyleri arasında kalan ve Hıram Vadisi olarak bilinen bölgedeki peribacalarını değerlendirmek istediklerini belirten Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "Vadinin Posof'a bakan kısmında bir telesiyej sistemi kurulacak. Telesiyeje binen turistler vadinin üzerini kuş bakışıyla geçecekler. Üst bölümde kurulacak devasa cam terasta yolculuk son bulacak. Cam teras üzerinde duran yerli ve yabancı turistler, doğal güzelliği izleme şansı bulacak" diye konuştu. Ulgar, pandemi nedeniyle projenin geciktiğini, sürecin atlatılmasıyla birlikte çalışmaya başlayacaklarını bildirdi. 


Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper TURGUT

İlgili Haberler

'Posof fasulyesi' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
"Posof fasulyesi" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
Posof'ta yetişen renkli mısırlar ilgi görüyor
Posof'ta yetişen renkli mısırlar ilgi görüyor
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Haluk Levent Mustafa Sandal
Spor Neymar Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 08:22:46. #1.14#
title