Posof'ta yetişen renkli mısırlar ilgi görüyor

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yetişen rengarenk mısırlar ilgi görüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdiresi Güneş Tekin, ata tohumu mısırların renkli olma nedenini çiçek döneminde sarı ve kırmızı renkteki mısırların tozlanması olarak açıkladı.

Sahip olduğu Karadeniz iklimiyle bir çok sebze ve meyvenin yetiştiği Posof'ta ilgi çeken ürünlerden biri renkli mısır. İlçe merkezi ve bağlı köylerde tarlalarda yılda yaklaşık 135 ton renkli taneli mısır üretimi gerçekleştiriliyor. Kırmızı, kahverengi, sarı, beyaz renklerden oluşan mısırlar yiyecek olarak tüketilmesinin yanında evlerde süs eşyası olarak da kullanılıyor.

Posof'ta ekimi yapılan ve bir miktar alacalı şekillerde olan mısırların tamamen tozlaşmayla alakalı olduğunu vurgulayan Posof İlçe Tarım ve Orman Müdüresi Güneş Tekin, "İlçemizde bulunan mısır tohumları tamamen ata tohumudur. Sarı, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan tohumlarımız ekim sonrası çiçek döneminde sarı ile kırmızı mısırın tozlanması ardından bu şekilde alacalı rengarenk mısırlar olarak karşımıza çıkıyor. Kırmızı tohum sarı tohumu ne kadar yakından tozlarsa o kadar yoğun renklilik ortaya çıkıyor. Uzaktaki sarı tohumlar azalınca da bölme tek tük renkler ortaya çıkıyor. Bu durum tamamen farklı renklerdeki mısırların tozlanma oranıyla alakalı. Genetiği ile oynanma gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper TURGUT