Portal Serisi Nintendo Switch'e Çıkıyor!

Valve'ın popüler oyun serisi Portal, birinci ve ikinci oyunları içerecek "Portal: Companion Collection" adıyla Nintendo Switch'e geliyor.

Valve'ın 2007'de çıkardığı popüler platform ve bulmaca oyunu Portal ve 2011'de çıkan devam oyunu Portal 2, yıllar sonra PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 platformlarının ardından şimdi de Nintendo Switch'e çıkıyor. Zamanında büyük ilgi gören ve günümüzde dahi büyük bir hayran kitlesi bulunan seri şimdi de bu sene içerisinde çıkarılacak Portal: Companion Collection ile hayranlarını Switch platformunda karşılamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nintendo Direct sunumunda Switch platformuna çıkarılacak birçok yeni oyun, oyuncularla paylaşıldı. Yine bu sunumda duyurulan Portal: Companion Collection, serinin birinci ve ikinci oyunlarını içerecek bir paket halinde satışa çıkarılacak. NVIDIA Lightspeed Studios tarafından Nintendo Switch'e portlanan oyunun, Portal 1 ve Portal 2'nin tek oyunculu hikaye modunu içerdiği gibi Portal 2'nin çok oyunculu versiyonunun aynı cihazda bölünmüş ekranla veya çevirimiçi çok oyunculu şekilde oynanabileceği söylendi.

Portal serisi Nintendo Switch'e 2022 yılı içerisinde çıkacak. Bununla beraber Portal: Bridge Construction'un ardından sonunda ana oyunun kendisi de bir Nintendo platformuna çıkmış olacak. Taşınabilir konsollar için oyun yayınlama adeti pek olmayan Valve'ın bu hamlesi, akıllara kendi taşınabilir el konsolu Steam Deck'e dair girişimlerinden vazgeçip geçmediği sorusunu da getiriyor.

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