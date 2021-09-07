Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı
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Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı

Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda kayıp şahısların bulunması için başlatılan arama çalışmaları kapsamında kesilen su sonrası ortaya çıkan atıkların oluşturduğu kötü görüntü vatandaşları şaşırttı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda kayıp şahısların bulunması için başlatılan arama çalışmaları kapsamında kesilen su sonrası ortaya çıkan atıkların oluşturduğu kötü görüntü vatandaşları şaşırttı.

Eskişehir'de kayıp olan kişileri aramak için başlatılan çalışmada Porsuk Çayı'nın suyu belirli bir noktadan itibaren kesildi. Bentler aracılığıyla kesilen su sonrası Porsuk Çayı yatağındaki dibe vurmuş atıklar görüntü kirliliği oluşturdu. Görüntü kirliliğinin yanı sıra oluşan kötü koku çevredekileri rahatsız etti. Çay yatağında trafik dubasından pompalı tüfeğe kadar birçok eşya bulundu. Kısa bir süre önce kepçeler ve kamyonlarla Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenen Porsuk yatağının kirli olması şaşırttı.

Eskişehir'de yaşayan Talha Enes Yavuz, Porsuk'taki çöp sorununun uzun yıllardır çözülemediğini belirtti. Yoğun bir kokunun olduğunu söyleyen Yavuz, "Eskişehir'e yakışmıyor. Eskişehir Türkiye'de sayılı şehirlerden. Doğdum, büyüdüm Eskişehir'deyim ama bu Porsuk'un pisliğini bir şekilde temizleyemediler. Benden başka her şey var. Yıllardır temizleyemediler, yıllardır şikayetçiyiz. Kokusu Eskişehir'e girdiğinizde daha burnunuza geliyor. Büyükerşen'den ricamız, bir an önce bunun çaresine baksınlar, temizlesinler. Uğraşıyorlar kamyonlar, kepçeler giriyor ama sürekli aynı yerde sayıyorlar pis su geldiği için. Gördüğünüz gibi çocuklar da pis su içinde geziyor" dedi.

Oluşan çöpten rahatsızlık duyduğunu söyleyen Fatma Sarı ise, evi Porsuk Çayı'na yakın olduğu için evine kokunun dolduğunun altını çizdi. Sarı, "Porsuk temizlenirse çok güzel olacak aslında. Çocuklar yüzüyor, balık tutuyorlar, onun için temiz olsun isterim. Belediyenin temizlemesi lazım. Koku evlere kadar geliyor" diyerek soruna çözüm bulunmasını istedi.

"İNSANLARIN DAHA DUYARLI OLMASI LAZIM"

Eskişehir'de oturan bir başka vatandaş İsmail Tınnazsoy da, oluşan kirliliğe bilinçsiz vatandaşların neden olduğunu söyledi. Vatandaşları daha bilinçli olması konusunda uyaran Tınnazsoy, "Kendini bilmez insanlar var. Buraya atılan pislik bize geri dönüyor. Çevreye, doğaya zarar. İnsanlar çekirdek yiyip, kola içiyor, pisliğini de buraya atıyor. Halbuki çöpü toplayıp yakınlardaki çöp kutusuna atmaları lazım. İnsanların daha duyarlı olması lazım, hatta birbirlerini uyarması lazım" ifadelerini kullandı.

(Bahadır Turgut – Ali Furkan Çetiner/İHA)

Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı
Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı
Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı
Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı
Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı
Porsuk Çayı'nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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