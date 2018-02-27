Hepimizin Severek İzlediği Popstar Yeniden Başlıyor! Jüriden İlk Kare Geldi
14 Mart'ta izleyiciyle buluşacak olan Popstar yarışmasının jürileri Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo oldu. Jüri üyeleri İstanbul seçmelerine başladı.
Türk televizyon tarihinin sevilen şarkı yarışmalarından Popstar, 14 Mart'ta Kanal D'de seyircisiyle buluşacak. Akgün Otel'de gerçekleşen İstanbul elemelerinde 16 saat boyunca adayları dinleyen Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. "Her şey tatlı başlasın" diyen sanatçılar, birlikte pasta kesti.
15 YIL ÖNCE DE DENİZ SEKİ JÜRİ ÜYESİYDİ
'Popstar'a 15 yıl önce, 2003'te başlamıştık" diyen Seki, "Herkes çok profesyonel. Reytingimiz bol olur inşallah" şeklinde konuştu. Kafasındaki bigudilerle dikkat çeken Ersoy, "Deli saraylı oldum" sözleriyle arkadaşlarını güldürdü. Can Bonomo ise "Bu jürinin bir parçası olmak benim için büyük şans" açıklamasını yaptı. Programın sunuculuğunu Osmantan Erkır üstleniyor.
İşte jüriden ilk kare:
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ebru gündeşi hiç sevmiyorum reza sarrafın karısıCevap Yaz Yayından Kaldır
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uyuşturucudan içeri alınan insan şimdi herkesin izleyeceği bir programda jüri. Çocuklar araştırıp bunu görünce demek ki bu legalmiş biz de satalım biz de içelim demeyecekler mi ? özenmeyecekler mi? yazıklar olsun be.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu Bülent Ersoy Ukalasına acayip gıcığım. Kendini bilmez yani bu demektirki yine Farzca dinleyecez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ebru gündeş olmasında zaten o bir vatan hainiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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benıde meshur etsenız yarısması deıl mi :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır