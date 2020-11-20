Popçu Çağla kimdir? Çağla'nın eşi Metin Korkmaz kimdir? Popçu Çağla kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Popçu Çağla, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Popçu Çağla hakkında merak edilenler. Popçu Çağla hayatı ve biyografisi. Popçu Çağla kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Popçu Çağla merak konusu oldu. İşte Popçu Çağla hakkında merak edilen Popçu Çağla kimdir, Popçu Çağla hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

POPÇU ÇAĞLA KİMDİR?

Pop Şarkıcısı Çağla, 1987, İstanbul doğumlu. 2014'de 'Nasıl Yani Bilmiyor musun' adlı bir EP çıkardı. 2016'da 'Hoppa' Sinan Akçıl'ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe'nin 1'er parçasını içerdiği gibi EP'si çıktı.

2018'de Gülşen'in şarkısı "Saz mı Caz mı"yı seslendirdi. Son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.

Ünlü futbolcuların menajeri olan Metin Korkmaz'dır.

Popçu Çağşa, Sinan Akçıl'ın keşfi' olarak tanınıyor., Sinan Akçıl'ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen 'Pardon' şarkısıyla ünlendi..

ÇAĞLA'NIN EŞİ METİN KORKMAZ KİMDİR?

1969 yılında İstanbul Kasımpaşa'da doğumluolan Metin Korkmaz, 26 yıllık menajerlik hayatında çok sayıda transfer gerçekleştirdi.

Teknik Direktörlerden; Yılmaz Vural'dan, Samet Aybaba'ya Kemal Kılıç'tan, Cem Pamiroğlu'na, Sergen Yalçın'dan, Hakan Kutlu'ya ve daha birçok futbol adamıyla çalışmıştır.

Geçmişte Rıdvan Dilmen'den, Tanju Çolak'a Uğur Tütüneker'den, Ertuğrul Sağlam'a, Sergen Yalçın'dan, Yusuf Şimşek'e, Sercan Yıldırım'dan Volkan Şen'e, Mbia'dan, Samuel Eto'o ya, Pablo Batalla'dan, Celustka'ya birçok oyuncuyu transfer etmiştir.