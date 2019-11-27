Pompeo: Sızdırılan belgeler Uygurlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin kanıtı
Pekin yönetiminin Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı politikalarla ilgili sızan belgeler hakkında konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in söz konusu bölgede "ciddi bir şekilde insan haklarını ihlal ettiğini" açıkladı
Pekin yönetiminin Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı politikalarla ilgili sızan belgeler hakkında konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in söz konusu bölgede "ciddi bir şekilde insan haklarını ihlal ettiğini" açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli New York Times gazetesi ile Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı politikayla ilgili toplamda 430 sayfaya yakın gizli belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Euronews.com'da Görüntüle