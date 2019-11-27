Pompeo: Sızdırılan belgeler Uygurlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin kanıtı
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Pompeo: Sızdırılan belgeler Uygurlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin kanıtı

Pekin yönetiminin Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı politikalarla ilgili sızan belgeler hakkında konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in söz konusu bölgede "ciddi bir şekilde insan haklarını ihlal ettiğini" açıkladı

27.11.2019 07:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 07:25
Pompeo: Sızdırılan belgeler Uygurlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin kanıtı

Pekin yönetiminin Özerk Bölgesi'nde uyguladığı politikalarla ilgili sızan belgeler hakkında konuşan (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in söz konusu bölgede "ciddi bir şekilde insan haklarını ihlal ettiğini" açıkladı.


Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli New York Times gazetesi ile Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı politikayla ilgili toplamda 430 sayfaya yakın gizli belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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