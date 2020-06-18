Pompalı cinayetin sanığına bu kez müebbet hapis
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Pompalı cinayetin sanığına bu kez müebbet hapis

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Şükrü Kara'yı (30) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası Yargıtay 1.

Pompalı cinayetin sanığına bu kez müebbet hapis
18.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:08

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Şükrü Kara'yı (30) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce bozulan tutuklu sanık Gökhan Küçük (32), yeniden yargılandığı davada olayın tasarlama olmadığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2015 yılının Eylül ayında Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Küçük, Gemlik Belediyesi'ne ait taşeron şirkette çalışan Şükrü Kara'yı işe giderken pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Küçük, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne yapılan temyiz başvurusunda yerel mahkemenin verdiği karar, olayda tasarlama olmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamanın duruşmasına Gökhan Küçük, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanığın ucu kesik pompalı tüfekle, ölen Şükrü Kara'nın evinin olduğu sokakta, bir römorkun arkasına saklanarak maktulü beklediği ve sonra da ateş edip Kara'yı öldürdüğü anlaşıldığından, adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilmesini ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.'KALÇAMDAN BIÇAKLADIĞI İÇİN HERKES DAGLA GEÇİYORDU'Duruşmada söz alan Küçük, "Şükrü Kara arkadaşımdı, ölümüne neden olduğum için pişmanım. Şükrü beni daha önce 6 yerimden bıçaklamıştı, darbelerden biri kalçama geldiği için herkes benimle dalga geçiyordu. Olay günü önce o bana saldırdı, yere doğru ateş ettim, öldürme niyetim yoktu" dedi. 

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak, 'adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Şükrü Kara'nın ailesinin avukatı Engin Kara, cinayetin tasarlanarak işlendiğini, mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası kararına yeniden Yargıtay'a itirazda bulunacaklarını söyledi.


Kaynak: DHA

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