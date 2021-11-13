- Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: "Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor"

VARŞOVA - Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus sınırındaki göçmen krizinin "Avrupa'ya akın eden yasa dışı göçmenlerin kullanıldığı siyasi güdümlü bir saldırı" olduğunu belirterek Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturulduğunu iddia etti.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski katıldığı bir radyo programında ülkenin Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm Avrupa Birliği'ne Batı toplumuna yönelik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, söz konusu saldırının suni bir şekilde oluşturulan, Avrupa'ya akın eden yasa dışı göçmenlerin kullanıldığı siyasi güdümlü bir saldırı olduğunu belirtti. Polonya sınırının her isteyenin geçebileceği yumuşak bir sınır olması durumunda büyük bir politik ve toplumsal problemle karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Bakan Kaminski, böyle bir durumda Belarus'tan binlerce değil, yüz binlerce göçmenin AB'ye yasa dışı şekilde gireceğini aktardı. Kaminski, "Belarus sınırına öreceğimiz duvarın ortaklaşa finanse edilmesi AB'nin de çıkarına. Biz hazırız, gerekli fonu rezerve ettik, duvar inşaatına kısa süre içinde başlayacağız. Ben Litvanya ve Letonya için endişeleniyorum. Bu devletler çok daha küçük savunma potansiyeline sahip, başa çıkamayabilirler" dedi. Kaminski, bu devletlere sağlanacak desteğin daha ayrıcalıklı, özel bir destek olması gerektiğini söyledi.

"Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor"

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski, göçmenlerin faaliyetleri ve saldırılarının direkt Belarus gizli servisi tarafından yönlendirildiğini ileri sürerken, söz konusu göçmen grupları içerisinde tehlikeli birimlerin varlığından şüphesi olmadığını belirtti. Kaminski, "Bu kişiler geçmişte Orta Doğu'daki çok sayıda silah savaş grupları içinde bulunmuş kişiler, askeri olarak eğitilmişler" diyerek hali hazırdaki yasa dışı Balkan göç rotasına, Afrika göç rotasına ek olarak şimdi de Rusya ve Belarus rejimlerinin sıkı kontrolü altında yeni bir göç rotası oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti. Kaminski, 180 kilometre uzunluğunda 5 buçuk metre yüksekliğinde olacak sınırdaki duvarın inşaatının 2022 Haziran ayının sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

3'ü Irak vatandaşı, 4 kişi gözaltına alındı

Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna) gece saatlerinde sınırın farklı yerlerinde yüzlerce kaçak göçmenin Polonya sınırını geçmeye çalıştığını bildirdi. Göçmenlerin girişimlerinin başarısız olduğunu bildiren Sınır Koruma Birimi, Irak vatandaşı 3 kişi ile yardım ve yataklık gerekçesiyle 1 Polonya vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Sınır hattından çekilen görüntüleri paylaşan Polonya güvenlik birimleri, Belaruslu yetkililerin göçmenlere, sınırda devriye gezen Polonyalı güvenlik güçlerinin görmesini zorlaştıracak lazer ışıklar verdiğini ileri sürdü. Göçmen gruplarının Belarus askerleri eşliğinde sınır boyunca gruplar halinde yürüdüğü bir başka video için de, "yasa dışı göçmenlerin tüm faaliyetleri Belarus gizli servisinin sıkı denetimi altında" denildi.