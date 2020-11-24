Polonya'daki vizon çiftliğinde korona virüs tespit edildi
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Polonya'daki vizon çiftliğinde korona virüs tespit edildi

24.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:51
Polonya'daki vizon çiftliğinde korona virüs tespit edildi

Polonya'daki bir çiftlikte 8 vizonda korona virüs tespit edildi.

Polonya'daki bir çiftlikte 8 vizonda korona virüs tespit edildi. Ülke çapındaki çiftliklerden alınan numuneler üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Birçok ülkede vizon çiftliklerinde Covid-19'a rastlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Polonya Tarım Bakanlığı ülkedeki çiftliklerde test yapılmasını kararlaştırmıştı. Bu kapsamda yurt çapında 4 bölgede faaliyet gösteren 18 çiftlikten örnekler alınmıştı.

Gdansk Tıp Üniversitesi Denizcilik ve Tropikal Tıp Enstitüsü ile Gdansk Üniversitesi Üniversitelerarası Biyoteknoloji Fakültesi'nden bir grup bilim adamı tarafından gerçekleştirilen testler neticesinde, Pomeranya bölgesindeki bir vizon çiftliğinden alınan 91 örnekten 8'inde korona virüs tespit edildiği belirtildi. Gdansk Tıp Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı bilim adamlarının söz konusu patojenin vizonlara nereden bulaştığına ilişkin incelemelerinin sürdüğü ifade edildi.

Korona virüs tespit edilen çiftliğin ismi ve diğer 17 çiftlikten alınan numunelerin sonucu ise henüz açıklanmadı. Polonya'da ilk kez vizonlarda korona virüs tespit edilirken, diğer ülkelerdeki gibi bir itlaf kararı henüz alınmadı.

Hollanda, Yunanistan, Danimarka ve Fransa'daki vizon çiftliklerinde mutasyona uğramış korona virüs tespit edilmiş, şimdiye kadar Hollanda'da 1,5 milyon, Danimarka'da ise 2 milyona yakın vizon itlaf edilmişti. En büyük vizon yetiştiricileri arasında bulunan Polonya'daki 354 çiftlikte 6 milyon vizon olduğu tahmin ediliyor.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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