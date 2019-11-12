Polonya'da Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü

12.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:00

Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümü dolayısıyla başkent Varşova'da düzenlenen programa binlerce kişi katıldı.

Başkent Varşova'da bu yıl onuncusu düzenlenen yürüyüşe Varşova Belediye Başkanlığına göre 47 bin, organizatörlere göre ise 150 bin kişi katıldı.

Bu yıl "Tüm ulusu koru" mottosuyla düzenlenen yürüyüşe aşırı sağcı grupların da katılması dikkati çekti.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ise kendi anma programını düzenledi.

Son iki yıldır yapılan yürüyüşlere Neonazi grupların da katılması, "İslam değil, laik değil, sadece Katolik Polonya", "Safkan Polonya", "Avrupa beyazdır beyaz kalacak" ve "Sieg Heil, Klu Klux Klan, Yahudilerin gücü kırılmalı" yazılı pankartlar taşınması ve slogan atılması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından 1795'te paylaşılarak işgal edilen ancak 123 yıl aradan sonra 1918'de Versay Antlaşması ile bağımsızlığına yeniden kavuşan Polonya'da son 10 yıldır her 11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA