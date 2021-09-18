Polonya'da korona virüs aşısının 3. dozu onaylandı - Haberler
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Polonya'da korona virüs aşısının 3. dozu onaylandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polonya'da korona virüs aşısının 3. dozu onaylandı

Polonya'da Bilim Kurulu, korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozu için onay verirken, 3. dozun sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara uygulanacağı duyuruldu.

Polonya'da Bilim Kurulu, korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozu için onay verirken, 3. dozun sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara uygulanacağı duyuruldu.

Korona virüs salgınının 4. dalgasının bugünlerde başlamasının beklendiği Polonya'da Bilim Kurulu, aşının 3. dozuna onay verdi. Polonya Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun onayının ardından yayınladığı bildirgede, 2. dozunun üzerinden 28 gün geçmiş sağlık çalışanları, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ile gördükleri tedavi nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanan kişilerin aşının 3. dozunu yaptırabileceğini açıkladı. Bildirgede, gördükleri tedavi nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanan kişiler ise kanser tedavisi görenler, organ nakli sonrası immunosupresif ilaç kullananlar, yüksek dozda kortikosteroid ilaç kullananlar, primer immün yetmezlik hastaları, son 2 yıl içerisinde kemik iliği nakli olanlar, HIV virüsü taşıyanlar, diyaliz hastaları şeklinde sıralandı. Sağlık çalışanlarının yanı sıra ülke genelinde 3. doz aşıya uygun görülen kişi sayısının 220 bin olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, söz konusu kişilerden 12-17 yaş grubu için Comirnaty Pfizer/BioNtech aşısını önerdi.

Aşıya ilgi az

Son 24 saatte 797 vaka tespit edilen ülkede 14 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Pandeminin başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 897 bin 395'e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 75 bin 487 oldu. Bugüne kadar 19 milyon 219 bin 358 kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfuslu Polonya'da hükümet, vatandaşların aşıya ilgisizliği nedeniyle milyonlarca aşıyı aralarında Avustralya, Norveç, İspanya, Portekiz'in de bulunduğu çok sayıda ülkeye sattı.

(Ebru Orhan/İHA)

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