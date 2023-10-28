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Zonguldak Valiliği'nden Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Zonguldak Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Valilik binası önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.