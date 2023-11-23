Zonguldak'ta yaşanan fırtına sonrası açıklamalar

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak'ta büyük bir fırtınanın yaşandığını söyleyerek, devletin bütün imkanları ile yardım elini uzattığını açıkladı. Başkan Alan, kimsenin afet üzerinden siyaset yapmamasını ve soğukkanlı olmasını istedi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Öncelikle geçmiş olsun. Aynı zamanda kaza yaşandı. Zonguldaklı kardeşimiz vefat etti. Yeni de evlenmişti. Bir felaket geride bıraktık. Yetkililer açıklamalar yaptı. Tam fırtına. Denizde de yaşandı. İçişleri Bakanı Antalya'da olmasına rağmen Ankara'ya geçip Ereğli'de oldular. Sabah döndük oradan. Bizler merkez de hangi noktalara acilen müdahale edilmesi gerekiyorsa yaptık. Sayın Valimizin yoğun bir trafiği oldu. Öğleden sonra Ereğli'deydi. Devletin bütün yetkilileri ayağa kaldırdılar. Tam fırtına. Tarihte böyle rüzgar fırtına alamamış. Cenaze evinde müzik çalınır mı? Bir afet yaşamışız bu yaraları saralım sonra eleştirilerinizi sonra yapın. Bu milleti sizi seveceğini düşünüyorsanız bu millet hala tanıyamamışsınız. Can kayıpları maddi hasarlar var. 50 yıldan sonra yaşanan afetten bahsediyoruz. Zonguldak Belediyesinin araçları Ereğli'de çalışıyor" diye konuştu.

"Herkesi soğukkanlı olmaya davet ediyorum"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, doğal afetin siyaseti olmayacağını söyleyerek, "Şimdi bir doğal afet yaşadık. Her ne hikmetse şöyle bir durum var. Bize yakın olmayan beldelerde CHP belediyelerinde doğal afet bizde olan belediyelerde TOKİ yaptı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Doğal afetin siyaseti olmaz. Dün Ereğli Belediye Başkanı canlı yayın yaptı. Şöyle bir cümle etti. Şuan Ereğli'de doğal afet üzerinden siyaset yapanın gözü çıksın. Varın gerisini söz düşünün. . Rica ediyorum Zonguldak'ın her karışı bizim. Eksik olacaktır. Herkesi soğuk kanlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Acılık-Soğuksu bağlantı yolunun Salı gibi asfaltlanacağını ifade eden Başkan Alan, "Acılık-Soğuksu bağlantı yolunu Salı günü asfalt planlıyoruz. Tabi eğer hava koşulları müsade ederse.Aralık 25 köprüyü kaldırmayı planlıyoruz" dedi. - ZONGULDAK