Zonguldak'ta Kadınlar, Filistin İçin Yürüyüş Düzenledi

ZONGULDAK'ta bir araya gelen kadınlar, Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'i protesto etmek için yürüyüş yaptı.

Kent merkezinde, kadınlar tarafından Filistin için yürüyüş organize edildi. Grup, saat 17.00'de İstasyon Caddesi'nde buluşarak Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'i protesto etmek için yürüyüş başlattı. Grup İsrail aleyhine sloganlar atarak Madenici Anıtı'na yürüdü.

Gazze'de yaşanan katliama 'dur' demek için yürüdüklerini söyleyen Betül Demir, insanlık onuruna karşı suç işlendiğini belirterek, "Orada kadınlar, çocukla, yaşlılar, hastalar ve masum siviller yaşama hakkından mahrum bırakılıyor. Su, gıda ve ilaç gibi hayati önem taşıyan ne varsa abluka altında tutuluyor. Bu sadece Filistin halkına değil bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu bir cinayettir. Her geçen dakika bombalarla paramparça olan bir çocuk, yıkılan bir yuva, sönen umutlar demektir. Bizler Zonguldak'tan bu tabloya bakarken ne tarihin ne de vicdanımızın bizi affetmeyeceğini biliyoruz. Sessizlik suça ortak olmaktır. Yarın evlatlarımız, torunlarımız bize dönüp, 'Sen o gün ne yaptın? Zulme karşı çıktın mı, yoksa sessiz mi kaldın?' Dediğinde bir cevabımız olmalı. Çünkü susmak, zulmün ortağı olmaktır." dedi.