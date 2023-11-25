Zonguldak'ta Fırtına Tedbirleri İçin Toplantı Yapıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Başkanlığında hafta sonu beklenen fırtına dolayısıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan ve belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Son meteorolojik uyarı ve değerlendirmelere göre; Zonguldak ve bölgede hafta sonu beklenen fırtına ve tam fırtına nedeniyle alınacak tedbirler görüşüldü. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarına dikkat çekildi. - ZONGULDAK