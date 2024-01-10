Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gazetecileri Ziyaret Etti

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni (ZGC) ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilerin gününü kutladı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı karşılayan Zonguldak Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Belediye Başkanımız ilk ziyaretini bizlere gerçekleştirdi, teşekkür ediyoruz. Sorunlar ve sıkıntılar bitmiyor ancak; hayat da devam ediyor. Çalışmalarınızda başarılar dileriz" dedi.

Gazetecilerin çok zor bir görevi olduğunu söyleyen Ömer Selim Alan; "Hepinizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Zor bir göreviniz var. Zonguldak'ta basın anlamında yoğun bir hareketlilik var. Sizlerin de göreviniz bu anlamda ağırlaşıyor. 4,5 5 yıla yakın zamanda gerçekten yoğun günler yaşadık. Sürekli sahadaydık. Alt yapısı ile üst yapısı ile projeler yoğunluğundan çok sık bir araya gelemedik ama yine de bir araya geldik. Gerçekten çok önemli bir göreviniz var. İl adına yapılacak her şeyi vatandaşlarımız sizlerin kameralarınızdan, kalemlerinizden görüyor ve duyuyor. Süreci sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. 48 Belediye Başkanımız açıklanacak. 15 Ocak tarihinde. 10 gün önce bir temayül yoklaması yapıldı, orada Cumhurbaşkanımız kendisi ittifak olacağını söyledi. Seçimi inşallah alacağız. Cumartesi günü için kar yağışı bekleniyor, biz hazırız. Zonguldak'ın karla imtihanı verildi. Hatta magazinleştirildi de. Biz ekip ekipmanımız ve karla mücadele timimiz ile hazırız. İnşallah bir sıkıntı yaşamaz ve vatandaşımızı da mağdur etmeyiz. Zarar gören sahil projesinin Perşembe gününe kadar biteceğini söylemişlerdi. İnşallah fırtına ile olsun yağışlarla olsun zarar gören sahilimiz onarılacak. Ereğli'de hala 7 mürettebatını bulamadığımız Kafkametler Gemisi'nin acısı üzerimizde. Asma'da bir heyelan oldu ve 2 canımızı kaybettik. Yerel yönetimler anlamında belediyelerin bu tür olaylara hazırlıklı olması gerekiyor. Vatandaşımızın bizden talebiydi. Yüzde 74'ünün imarı olmayan bir şehir de yaşıyoruz. Vatandaşlarımızda bizden bunu talep ettiler. Keşke bizden önce yapılsaydı ama bize nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Süreç pandemi nedeniyle uzadı ve 3 senenin sonunda çok hassas ve titiz çalışarak tamamladık. Bunu iyi anlatmamız lazım ki vatandaşımız iyi anlasın. Vatandaşımız yeşil alanının konuta çevrilmesini istiyorum. Muhalefet partisi bunu alevlendirdi. Sağlık alanlarını, eğitim alanlarını... Nelere hazırlık yapmamız gerektiğini o olan bize gösterecekti. 2 özel okulumuz var Kozlu Merkez'de. Neden merkezde değil? Çünkü eğitime bu alan ayrılmamış. Bunlar planlanmamış. Yarın bir otel ihtiyacımız olsa yapamayız çünkü planlanmamış. Koltuklarda baki değiliz gelip geçeceğiz ama; bizden sonra gelecek ismin önünde bir anayasa kitabı olacak. Maalesef bizim önümüzde böyle bir kitap yoktu. 2013 yılında sinemayı kapatmışız. Ondan sonra tadilat yapılmış ancak biz komple bir şey yapmak istedik. Belki de hepimiz ilk sinemayı orada seyrettik. Çok da talep aldık. Şubat ayında ilk perdeyi açmayı düşünüyoruz ve ilk sinemayı vatandaşımıza ücretsiz izletmek istiyoruz. Belki meclis toplantılarını artık orada yapacağız, kongre yapacağız. Halk günleri yapılabilir. Paylaşım yaptığımız günden bu yana müthiş bir geri dönüş oldu. İnşallah Şubat 25'te ilk perdeyi açacağız" dedi. - ZONGULDAK