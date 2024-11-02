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ZONGULDAK Bakan Tunç: Sivil bir Anayasa'yla Türkiye Yüzyılı'na başlayalım diyoruz

ZONGULDAK Bakan Tunç: Sivil bir Anayasa'yla Türkiye Yüzyılı'na başlayalım diyoruz
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Sivil bir Anayasa ile 'Türkiye Yüzyılı'na başlayalım diyoruz.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Sivil bir Anayasa ile ' Türkiye Yüzyılı'na başlayalım diyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Meclis'te bir uzlaşma bunun için gerekiyor tabii ki. Bu uzlaşmaya 'evet' diyenler, millet tarafından takdir görecektir" dedi.

AK Parti Zonguldak Devrek 8'inci Olağan Kongresi, Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı ile partililer katıldı. Kongrede, partililere hitap eden Tunç, "Her alanda ülkeyi geliştirmenin gayreti içerisinde olduk. Önemli reformlarla da milletin temel hak ve özgürlüklerini genişlettik. Türkiye'nin bir daha darbelerle karşı karşıya kalmaması için önemli reformları hayata geçirerek kanun değişikliklerini yaptık. Anayasa'daki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmanın mücadelesini verdiriyoruz. Tamamen kaldırabildik mi? Elbette ki darbecilerin yazdığı her bir maddesine işlemiş olan o vesayet ruhu tamamen ortadan kaldırmak elbette ki mümkün olmadı. Çok sayıdaki değişiklik darbecilerin kurgusuyla yazılmış bir Anayasa'da. O maddeler arasındaki çelişkiler de yargı organları arasında birtakım problemlere neden oldu, oluyor. Bundan sonra da olmaya açık. O nedenle diyoruz; yeni Anayasa. O nedenle diyoruz ki bu ülkede demokrasinin önü bir daha kesilmesin" dedi.

'UZLAŞMAYA YANAŞMAYANLAR TASVİP GÖRMEYECEKTİR'

Bakan Tunç, "Demokratik, sivil, katılımcı, milletin temel hak ve özgürlüklerini öne alan, devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen, herkesin içinde kendisini bulduğu, her görüşten insanın kendisini bulduğu, yeni, demokratik, sivil bir Anayasa ile ' Türkiye Yüzyılı'na başlayalım diyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Meclis'te bir uzlaşma bunun için gerekiyor tabii ki. Bu uzlaşmaya 'evet' diyenler, millet tarafından takdir görecektir. Bu uzlaşmaya yanaşmayanlar ise milletimiz tarafından tasvip görmeyecektir. Mücadelemizi sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizi yeni bir Anayasa'ya kavuşturarak demokrasinin standartları daha da yükseğe taşımanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

'ORADA BİR TERÖR DEVLETİ KURULMASINI ENGELLEDİK'

Son 5 yıldır Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberi olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu süreçte Rusya-Ukrayna savaşı yaşandı. Türkiye'nin bu savaşa karşı izlediği politika, dünyanın ve Birleşmiş Milletler'in takdirini topladı. Küresel güçler, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmasının çabası içerisine girdi. İsrail'in güvenliğini sağlamak, petrole, enerjiye orada hakim olabilmek ve ileride Türkiye'ye büyük sorunlar oluşturacak, küresel güçler Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir terör devleti kurmak istedi. Mücadele ettik. O 15 Temmuz karanlığından çıkar çıkmaz hemen 1 ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı yaptık. Zeytin Dalı Harekatı yaptık. Teröristleri, 20 kilometre güvenli bölgenin dışına ittik. Orada bir terör devleti kurulmasını engelledik" dedi.

'İÇ CEPHEMİZİ DAHA DA KUVVETLİ TUTACAĞIZ'

Bakan Tunç, "Ne dedi muhalefet o dönem, hatırlayalım. 'Suriye'de ne işiniz var' demedi mi ana muhalefetin lideri. Onun dediğini yapsaydık, oraya askerimizi göndermeseydik, bugün orada İsrail'in güvenliği için Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde bir terör devleti kurulmuş olacaktı. Buna müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozdurmayacağız. İç cephemizi daha da kuvvetli tutacağız. Kardeşliğimizi bozdurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Gücümüzü zayıflatmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türk, Kürt, Çerkez, Laz kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. O nedenle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız inşallah. Ülkemizi terörün her türlüsünden arındırarak, çocuklarımızı, geleceğimizi inşallah huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAKAN TUNÇ, KİLİMLİ'DE

Bakan Tunç, daha sonra AK Parti Zonguldak Kilimli ilçesi 3'üncü Olağan Kongresi'ne katıldı. İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Tunç, 22 yıldan bu yana milletin AK Parti'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmediğini ifade ederek, "Bunun nedeni milli irade bayrağını yere hiç düşürmemesi, ülkenin altyapısıyla üstyapısıyla fiziki kalkınmasıyla her alanda eser üretmekten vazgeçmemesi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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