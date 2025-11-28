Zeynep Oduncu Kutevi: Kayyum Uygulamasına Son Verilmeli

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, toplumun her kesiminin kayyum uygulamasının sona ermesi gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, "Buradan çağrımızı yineliyoruz, kayyum rejimine derhal son verilmelidir." dedi.

Kutevi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, demokratikleşmenin önünde çok sayıda yapısal engel bulunduğunu, bunun en somut örneklerinden birinin "kayyum uygulamaları" olduğunu ileri sürdü.

Kayyumların belediyeleri yönetmesinin "halkın iradesine ve demokrasiye müdahale" olduğunu savunan Kutevi, "Seçim bölgemiz Batman Belediyesi de 4 Kasım 2024 tarihinden bu yana kayyum tarafından yönetilmektedir. Bu süre zarfında belediyemizde şeffaflıktan uzak, hukuka aykırı, denetimsiz ve kamu vicdanını derinden yaralayan çok sayıda uygulama hayata geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kutevi, toplumun her kesiminin kayyum uygulamasının sona ermesi gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, "Buradan çağrımızı yineliyoruz, kayyum rejimine derhal son verilmelidir." diye konuştu.