Zelenskiy: 'Ukrayna, Suriye ve Türkiye'nin bir araya geldiği üçlü bir görüşme yapıldı'
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'deki temasları sırasında üçlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Güvenlik, enerji ve gıda güvenliği gibi konuların ele alındığı müzakerelerde yeni ilişkiler ve fırsatlar inşa edilmesi hedefleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'deki temasları hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Suriye ve Türkiye'nin bir araya geldiği üçlü bir görüşme de yapıldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'deki temasları hakkında açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Şam'da yoğun bir müzakere günü geride kaldı. Bugün hem Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ikili görüşme gerçekleştirdik hem de ekiplerimizin katılımıyla müzakereler yürüttük; ayrıca Ukrayna, Suriye ve Türkiye'nin bir araya geldiği üçlü bir görüşme de yapıldı. Yeni ilişkiler, yeni fırsatlar inşa ediyor ve güvenlik alanındaki çalışmalarımızı genişletiyoruz" dedi.

Görüşmelerde ele alınan konulara değinen Zelenskiy, "Güvenlik ve savunma meselelerinden bölgedeki gelişmelere, İran etrafında yaşanan tüm olaylara, ülkelerimiz arasındaki enerji ve altyapı işbirliğine kadar her konuyu ele aldık. Gıda güvenliği alanındaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Savaşın sonuçlarının nasıl aşılacağını ve Rusya'nın ülkemize ve halkımıza karşı yürüttüğü savaşa ilişkin müzakere sürecini de ayrıntılı biçimde görüştük" dedi.

Ukrayna'nın Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye'yi ilk destekleyen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Zelenskiy, "İstikrarı ve kalkınmayı desteklemeye hazırız ve buna devam edeceğiz. Halklarımızın ve ülkelerimizin daha güçlü olması, ekonomilerimizin de güçlenmesi için birlikte daha yoğun çalışacağız" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
