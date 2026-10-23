Zelenskiy, Ukrayna Rusya ve ABD müzakerecilerinin Abu Dabi'de buluşacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya ve ABD'den müzakerecilerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de teknik düzeyde görüşmek üzere anlaştığını açıklayarak, toplantının ardından ülke liderlerinin de bir araya gelmesini umduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında dördüncü yılına giren savaşta diplomatik çözüm arayışları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya ve ABD'den müzakerecilerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de teknik düzeyde görüşmek üzere anlaştığını açıkladı. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile cuma günü görüştüğünü belirterek, herhangi bir barış anlaşmasının Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve Ukrayna ordusunun varlığını sürdürmesi amacıyla 10 yıllık finansman içermesi gerektiğini belirtti. Zelenskiy, "Plan, kasım ayının ilk yarısında ve elbette mümkün olduğunca erken bir tarihte bir araya gelmek" ifadelerini kullanırken, Avrupa'nın da görüşmelere katılması gerektiğini söyledi.

"Toprak meselesi hassas bir konu ve liderler düzeyindeki görüşmelerde ele alınabilir"

Teknik düzeydeki görüşmelerin ardından ülkelerin liderlerinin bir araya gelmesinin kritik önem taşıdığını ifade eden Zelenskiy, "Herhangi bir konuyu gündeme getirmek istiyorlarsa hazırız ancak toprak meselesi hassas bir konu ve liderler düzeyindeki görüşmelerde ele alınabilir" diye konuştu.

"Starlink sınırlamaları devam ediyor"

Starlink ve Starshield hizmetlerine getirilen hız sınırlamalarının devam ettiğini aktaran Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde uydu iletişim hizmetlerinin 48 ila 72 saat içinde yeniden eski haline getirileceği güvencesini verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Ukraynalı lider, "Sivil alanda ve cephe hattına daha yakın bölgelerde de hala aynı sınırlamayla karşı karşıyayız" dedi.

"Yaptırımlar işe yarıyor ama yaptırımların tamamı uygulanmalı"

Zelenskiy ayrıca, Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların gevşetilmesine yönelik Batılı girişimlerin Moskova'nın savaşı sürdürmesine imkan tanıdığını belirterek bu adımlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Yaptırımlar işe yarıyor ama yaptırımların tamamı uygulanmalı" diyen Zelenskiy, "Uygulayacaksanız lütfen uygulayın, kaldırmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı