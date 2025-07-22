Zelenskiy, Rusya ile Yeni Müzakere Heyeti Oluşturdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yeni müzakere turu için heyet oluşturulması talimatı verdiğini, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği heyette, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı temsilcilerinin yer alacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın müzakerelerden beklediği sonuçları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti. Zelenskiy paylaşımında, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan ikinci toplantıda varılan anlaşmaların hayata geçirildiğini ve yakın gelecekte yeni bir toplantı düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Ukrayna, halkımızın esaretten kurtarılması ve kaçırılan çocukların iadesi için mümkün olan en verimli şekilde çalışmaya, katliamları durdurmaya ve bu savaşı gerçekten sona erdirmeyi amaçlayan bir liderler toplantısı düzenlemeye hazırdır. Tavrımız tamamen şeffaftır. Ukrayna bu savaşı asla istemedi ve başlattığı savaşı sona erdirmesi gereken Rusya'dır" ifadelerini kullandı.

Rus tarafıyla müzakere için heyet oluşturulması talimatı

Zelenskiy, toplantıda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın Avrupa ve ABD'deki ortaklarla diplomatik çabaların koordinasyonu hakkında bilgi verdiğini belirterek, "Rus tarafıyla müzakereler için bir heyet oluşturulması talimatını verdim. Heyetin başkanlığını Rüstem Umerov üstlenecek ve heyette Ukrayna istihbaratı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı Ofisi temsilcileri yer alacak" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna-Rusya görüşmesinin bu hafta Türkiye'de olması bekleniyor

Umerov, Savunma Bakanı olarak görev yaptığı önceki müzakerelerde de Ukrayna heyetine liderlik etmişti. Ukrayna ile Rusya arasındaki bir sonraki müzakerenin önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapılması planlanıyor.

İki ülke 16 Mayıs ve 2 Haziran'da düzenlenen müzakere turlarında bir araya gelmişti.

İstanbul'daki ikinci tur müzakere

Türkiye'nin arabuluculuğunda 2 Haziran'da Ukrayna ve Rus heyetleri arasında 1 saatten fazla süren ikinci tur müzakerelerde esir takası ve yaklaşık 6 bin askerin cenazesinin karşılıklı iadesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Rus tarafı, Ukrayna'ya barışçıl çözüm vizyonunu ve ateşkes şartlarını özetleyen bir belge sunmuştu. Ukrayna belgeyi incelemiş, taraflar sonraki adımlar üzerinde anlaşmaya varmayı planlıyor. - KİEV