Zelenskiy, Kral III. Charles Tarafından Windsor Kalesi'nde Karşıladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılmak üzere İngiltere'de resmi bir törenle karşılandı. Windsor Kalesi'nde Kral III. Charles ile bir araya gelen Zelenskiy, ikili görüşmelere başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılmak üzere İngiltere'de Windsor Kalesi'nde İngiltere Kralı III. Charles tarafından resmi törenle karşılandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılmak üzere İngiltere'ye geldi. Zelenskiy, Londra temaslarına ikili görüşmelerle başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kralı III. Charles tarafından resmi törenle karşılandı. Windsor Kalesi'nde kendisini bekleyen Kral Charles ile tokalaşan Zelenskiy, Ukrayna milli marşının çalındığı resmi karşılama töreninde karşılama kıtasını selamladı. Zelenskiy ve Charles, törenin ardından ikili görüşme için Windsor Kalesi'ne geçti.

Bu yıl içerisinde üçüncü görüşme

Zelenskiy ve Charles, bu yıl içerisinde üçüncü kez bir araya geliyor. Zelenskiy ve Kral III. Charles, Mart ayında Norfolk'taki Sandringham Sarayı'nda bir araya gelmiş ve görüşme bir saat sürmüştü. Kral Charles ve Zelenskiy Temmuz ayında da Windsor Kalesi'nde bir görüşme daha gerçekleştirmişti. - LONDRA

