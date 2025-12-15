Zelenskiy: 'Müzakereler sırasında güvenlik garantilerinin mutlaka mevcut olması ve işlevsel olmaları gerektiğini vurguladım'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Müzakereler sırasında bu tür güvenlik garantilerinin mutlaka mevcut olması ve işlevsel olmaları gerektiğini vurguladım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna ve ABD müzakere heyetleri arasında gerçekleştirilen iki günlük müzakerelerin ardından bugün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD müzakere heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, güvenlik garantilerinin kilit önemde olduğunu ve bu husus üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi. Zelenskiy, "Müzakereler sırasında bu tür güvenlik garantilerinin mutlaka mevcut olması ve işlevsel olmaları gerektiğini vurguladım. Bu öncelikle Ukrayna'nın menfaatine olduğu gibi Avrupa'nın da menfaatinedir" dedi.

Dün ABD heyeti ile beş saat boyunca görüştüklerini ve bugün de bir dizi müzakere turu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, "Amerikan tarafıyla diyalog sürüyor. Neredeyse günün her saati, Ukrayna halkına saygı gösteren bir sonuca ulaşmak için çalışıyoruz. Tabii özellikle toprak konuları ile ilgili olmak üzere ele almamız gereken çok zor meseleler var" dedi.

"Toprak meselesi, bizim için son derece acı verici bir konu"

Daha önce Rusya'ya da giderek Rus tarafıyla görüşen ABD heyetiyle görüşmede birçok alanda ilerleme kaydettiklerini belirten Zelenskiy, "Toprak meselesi bizim için son derece acı verici bir konu. Rusya'nın bir talep listesi var. Açıkça ne istediklerini tam olarak biliyoruz" dedi.

Rus tarafının taleplerinin sır olmadığını ifade eden Zelenskiy, "Fakat Ukrayna'nın pozisyonunun da son derece açık olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanarak, mevcut durumda ABD'nin arabulucu olarak bir tür uzlaşı sağlanması için bir dizi teklifte bulunmasını beklediklerini söyledi. Rusya'ya verilebilecek toprak tavizlerine ilişkin bir soruya cevabında Zelenskiy, "Sahada herhangi bir adım atmadan önce, savaş alanında herhangi bir şeyi farklı bir şekilde önce güvenlik garantilerinin ne olacağı konusunda son derece net bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, "ABD tarafından NATO'nun kolektif savunma taahhüdü olan 5. Madde'ye benzer güvenlik garantileri sağlanacağı yönünde bir yaklaşım duyduk. Bu ilk adımdır. Ardından ateşkesin izlenmesi meselesi geliyor. Bunun güvenlik garantilerinin temelini oluşturduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Bir ateşkese ulaşılması, ilk defa gerçekten mümkün görünüyor"

Basın toplantısında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, Berlin'de gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı olmasından ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirecek muazzam bir diplomatik ivme oluşturmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Müzakerelerin halen "erken aşamalarda" olmasına rağmen gerçek bir ilerleme sağlanması için büyük bir fırsat bulunduğunu ifade eden Merz, "Belki de tam kapsamlı savaşın başlamasından bu yana bir ateşkese ulaşılması ilk defa gerçekten mümkün görünüyor" dedi.

"Bu konuda söz söyleyebilecek taraf, Ukrayna halkıdır"

ABD Başkanı Trump'ın "yorulmak bilmeyen çabalarını" ve "kararlılığını" öven Merz, ABD tarafının Ukrayna için sağlamayı teklif ettiği garantilerin dikkate değer olduğunu söyledi. Ukrayna'nın barış için Rusya'ya toprak vermesi konusuna da değinen Merz, "Bu konuda söz söyleyebilecek taraf, topraklarını neredeyse dört yıldır savunan Ukrayna halkıdır ve bu konuda herhangi bir değişikliğe ancak onlar karar verebilir" dedi. - BERLİN