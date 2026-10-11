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Zelenskiy enerji ateşkesini destekledi, ABD'den detay bekliyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesini desteklediğini, Kanada, Finlandiya ve NATO liderleriyle görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, Rusya'nın da ateşkesi desteklemesinin önemli olduğunu ve ABD'den detay beklediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "enerji ateşkesi" açıklamasına ilişkin Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Ukrayna ateşkesi destekliyor ve Rusya'nın da bunu desteklemesi önemli. Amerikan tarafından detayları bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında "enerji ateşkesi" sağlandığına yönelik açıklaması sonrasında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüm. Başkan Trump tarafından duyurulan enerji ateşkesini ele aldık. Ukrayna ateşkesi destekliyor ve Rusya'nın da bunu desteklemesi önemli. Amerikan tarafından detayları bekliyoruz" dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna gerginliği azaltma adımlarını, hayatların korunmasını ve savaşı sona erdirmek ile kalıcı barışı garanti altına alacak kararları her zaman tamamıyla destekler" ifadelerini kullandı.

"60 günlük bir tam ateşkes sağlayın; biz de seçim düzenleriz"

Ukraynalı lider bugün daha önce yaptığı açıklamada, Trump gerçekten Ukrayna'da liderlik değişimi görmek istiyorsa bunu gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtmiş ancak ülkenin liderini yalnızca Ukrayna halkının seçebileceğini vurgulamıştı. Zelenskiy, Rusya ile bir ateşkes sağlanması durumunda seçim düzenlemeye hazır olduklarını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirin, bize iki ay verin. 60 günlük bir tam ateşkes sağlayın; biz de seçim düzenleriz" demişti.

Trump, "enerji ateşkesi" duyurmuştu

Trump bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca dün yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle Zelenskiy'i sert şekilde eleştirerek, "Bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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