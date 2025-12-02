Zelenskiy'den ABD ile Gözden Geçirme Görüşmeleri Hakkında Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Florida eyaletinde ABD'li ve Ukraynalı heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "Görüşmede Cenevre'deki belge üzerinde düzeltmeler yapıldı. ABD tarafıyla cephe hattında çeşitli adımların uygulanabilirliği, Rus saldırılarından korunmanın ve muhtemel ateşkes halinde anlaşmaların ihlal edilmesinin önlenmesinin zorlukları görüşüldü" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik trafik devam ederken 30 Kasım'da Ukraynalı ve ABD'li heyetler arasında ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukraynalı heyetten ABD'deki görüşmelerinin ardından detaylı bir bilgilendirme aldım. Telefonda konuşulmayacak meseleleri yüz yüze görüştük. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve beraberindeki katılımcılar, müzakerelerde ABD tarafından gündeme getirilen sorulara ilişkin bir rapor sundu" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD'nin barış planı tasarısını hatırlatarak, "Görüşme, Cenevre'deki belge ile alakalıydı ve bu belgede düzeltmeler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Andriy Hnatov'a ABD'li ortaklarımızla cephedeki mevcut durum hakkında sunduğu bu önemli brifing için minnettarım. İstihbarat temsilcilerinin de katılımıyla, ABD tarafıyla cephe hattında çeşitli adımların uygulanabilirliği, Rus saldırılarından korunmanın ve muhtemel ateşkes halinde anlaşmaların ihlal edilmesinin önlenmesinin zorlukları görüşüldü. Diplomatlarımız Avrupalı ülkelerin ve Gönüllüler Koalisyonu'ndaki diğer katılımcıların gelişmelerdeki seçimlerde anlamlı katılımlarda bulunduğundan emin olmak üzere etkin bir şekilde bütün ortaklarımızla çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, dün Fransa'nın başkenti Paris'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete değinerek, "Ukraynalı heyeti, Avrupalı liderler ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile dün Paris'te gerçekleştirdiğim görüşme hakkında bilgilendirdim" açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, Witkoff ile Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin, "Rusya'nın ABD tarafıyla gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde halihazırda dezenformasyon kampanyaları başlattığını hatırlatmak isterim. Avrupalı ortaklarımızın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibiyle yürütülen çalışmaların en yapıcı şekilde sürdürülmesine yönelik talimat verdim. İstihbarat hizmetimiz ortaklarımızı Rusya'nın asıl amacı ve kendilerine uygulanan yaptırımları hafifletmek ile Avrupalıların önemli kolektif seçimlerini engellemeye yönelik diplomatik girişimleri hakkında bilgilendirecektir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Ukrayna bütün diplomatik çabalara mümkün olan en büyük ciddiyetle yaklaşmaktadır. Gerçek barış ve güvenlik garantilerini sağlamak için son derece kararlıyız. Rus tarafı da bu kararlılığı göstermek zorundadır ve bu durum ancak ortaklarımızla birlikte sağlanabilir. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliği, ABD ile gelecek görüşmelerin programını belirlemek üzere kesintisiz teması sürdürecektir" dedi. - KİEV