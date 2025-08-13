Zelenskiy, Almanya'da Video Konferans İçin Berlin'e Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in daveti üzerine yapılacak Ukrayna'daki mevcut durumun ele alınacağı video konferans görüşmesi için Berlin'e geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor. Zelenskiy'i taşıyan uçak öğle saatlerinde Berlin'e geldi. Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Almanya Başbakanlığı'na helikopterle geçen Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından Almanya Başbakanlığı bahçesinde karşılandı. Merz ve Zelenskiy kameralara görüntü verdikten sonra baş başa görüştü.

Merz ve Zelenskiy daha sonra Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katılımıyla yapılacak çevrimiçi Ukrayna toplantısına katılacak. İkinci video konferans görüşmesi ise ilk toplantıya katılan hükümet ve devlet başkanları ile ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance arasında yapılacak. Her iki görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alınacak. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak görüşmede ele alınacak konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmelerde Avrupalı liderler Rusya'ya baskı uygulamak için başka eylem seçeneklerini ele alınacak, muhtemel barış müzakereleri için hazırlıklar ve buna bağlı toprak talepleri ve güvence konuları görüşülecek.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Trump-Putin görüşmesi öncesi Ukrayna'ya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Ukrayna'da barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemez. Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz. Diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Berlin'de yoğun güvenlik önlemleri

Zelenksiy'in sürpriz Berlin ziyareti nedeniyle başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başbakanlık çevresine demir bariyerlerle güvenlik çemberi oluşturuldu, sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Başbakanlık yakınındaki Alman Meclisi (Bundestag) metro istasyonunda yolcu iniş ve binişleri yasaklandı. Atlı polisler ile keskin nişancılar Başbakanlık çevresindeki binalara konuşlandırıldı. - BERLİN