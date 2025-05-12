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Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

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HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, terör örgütü PKK'nın kendini fesih etmesi sonrası Haberler.com'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Olası bir tehlikeyi işaret eden Yapıcıoğlu, "Yüksek beklenti var, hayaller bir kez daha yıkılırsa devlet mekanizması da tepkiler verebilir" dedi.

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, terör örgütü Pkk'nın silah bırakmasına ilişkin "Yüksek beklenti var, hayaller bir kez daha yıkılırsa devlet mekanizması da tepkiler verebilir" açıklamasında bulundu.

Terör örgütü Pkk, bugün yaptığı açıklama ile kendisini fesih ettiğini ve silahları bırakacağını açıkladı. Örgütün açıklaması siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken; siyasetçiler de çeşitli mesajlar verdi.

HÜDA PAR LİDERİ: HAYALLER YIKILIRSA DEVLET MEKANİZMASI TEPKİ VEREBİLİR

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, terör örgütünün fesih kararının ardından Haberler.com'un konuğu oldu.

"Çok yüksek bir beklenti var, buna rağmen hayaller bir kez daha yıkılırsa bunun elbette kötü sonuçları olur" diyen Yapıcoğlu, süreci bekleyen tehlikeye işaret ederek; "Hem toplumsal anlamda hem de beklentileri yükseltenler açısından devlet mekanizmasının bazı tepkiler vermesi muhtemel. Samimi dileğimiz şudur: Umarız silahlar susmuştur" ifadelerini kullandı.

Yapıcoğlu ayrıca "Yapılan açıklamada silahlı mücadeleden herhangi bir pişmanlığa ilişkin bir görüş yok. Aksine silahlı mücadelenin haklı ve meşru olduğu belirtilmiş" dedi.

"BAHÇELİ'NİN ÖCALAN'A TEŞEKKÜR ETMESİ YENİ DÖNEMİN RUHU"

Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşına teşekkür etmesine ilişkin soruya, "Yeni dönemin ruhu. Sonuç itibariyle bu örgütü kuran Abdullah Öcalan. Kurduğu örgütü lağvetmesi istendi. Bahçeli, Ekim ayında 'Örgütü lağvetsin' çağrısını Öcalan'a yaptı. Sonra Öcalan çağrı yaptı, silahları bırakın diye. Bununla birlikte bugün açıklanan kararlar açıklandı.

Sayın Bahçeli'nin talebinin yerine getirilmiş olması nedeniyle yaptığı bir teşekkür" diyerek yanıt verdi.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİLMEZ"

Yapıcıoğlu, süreç boyunca AK Parti ve MHP ile görüşmeleri sürdüren DEM Parti'nin, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki tartışmalara ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya da yanıt verdi.

"DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılırsa tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt veren Yapıcıoğlu, "Doğmamış çocuğa don biçilmez" dedi.

TAVİZ VERİLDİ Mİ?

Sürece ilişkin çok tartışılan başlıklardan biri olan 'Terör örgütüne taviz verildi mi?' sorusuna da yanıt veren Yapıcıoğlu, "MİT bu görüşmeleri sürdürdü, bir noktaya gelince süreç başladı. Siyasi iradede bunun arkasına geçti, taviz yok dedi. Taviz olmadan da böyle bir süreç olabilir. Kandil'dekilerin kendi iradelerine sahip bir topluluk olduğunu düşünmek bizi doğru bir yere götürmez" sözlerini sarf etti.

Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBlackened:

Valla bastakilerden daha itidallive dengeli yorum yapmış. Adam malı iyi biliyor çünkü

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Haber YorumlarıAli osman Altıntaş:

chpkk dan olumlu farkını farkedebliyor musunuz? pkk tekrar yanlış işlere girişmesin yoksa devlet eskisinden de güçlü içinden geçer demeye çalışmış anlayana..

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Bunun demek istediği Kürdistan kurulmaması durumunda büyük zarar mı görülecek? Benim beyin pek basmadı! :DDD

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Konuşmak için konuşmak denir buna tokmak abd nin elinde boş konuşmanın anlamı yok çünkü millet hiç bir şey bilmiyor

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