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Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ kararı: Toplantılar Silivri'de yapılacak

Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ kararı: Toplantılar Silivri'de yapılacak
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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, partisinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest kalana kadar tüm toplantılarını Silivri'deki cezaevinin önünde yapacağını duyurdu.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Silivri'de, Marmara Cezaevi'nin önünde kurulan Zafer Otağı'nda basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Ümit Özdağ'ın, haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanarak Silivri'ye getirildiğini belirten Akşit, siyasetin yargıya olan müdahalesi sonucunda bu tip süreçlerin yaşandığını söyledi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ÜMİT ÖZDAĞ KARARI

Akşit yaptığı açıklamada "Biz Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığımız olarak bu sürece, bu adaletsizliğe, hukuksuz şekilde Genel Başkanımızın tutuklu olarak Silivri'de bulunmasına itiraz etmek için, protesto etmek için ve bu durumu Türkiye, Türk milleti adına reddetmek için buradayız. Bir karar aldık. Bugün ilkini yapıyoruz. Bundan sonra Zafer Partisi İstanbul tüm il yönetim kurulu, tüm ilçe başkanlığı ve tüm disiplin kurulu toplantılarını Silivri'de, cezaevinin kapısının önünde yapacak. Ta ki hocamız, liderimiz, genel başkanımız Ümit Özdağ, bu kapıdan dışarı çıkıncaya kadar" sözlerini sarf etti.

"ÖZDAĞ'IN TUTUKLANMASI CUMHUR İTTİFAKI'NIN SONUNUN BAŞLANGICIDIR"

Türkiye'nin yüzde 90'ının bu süreci reddettiğini bildiklerini ifade eden İl Başkanı Akşit, "Sonları yaklaştığında önce halkı, vatandaşı, seçmeni sindirme, korkutma yoluna giderler. Daha sonra o da yetmez muhalifleri tutuklamaya başlarlar. Demir parmakların arkasına koyarlar. O hiç yetmez ve sonlarının başlangıcıdır bu. Tüm Türkiye bilsin ki Ümit Özdağ'ın bugün tutuklanması bugünkü Cumhur İttifakı'nın sonunun başlangıcıdır. Bu cümleyi, bu kelimeyi ileride konuşacağız. Onların sonu olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oluşturulan Kayseri dosyası kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu"ndan tutuklanmıştı. Kararda, Özdağ ve Zafer Partili isimler, Kayseri'de geçen yıl yaşanan mültecilerin hedef alındığı olaylardan sorumlu tutulmuş; Özdağ'ın tutuklanmasının ardından partililer, Çağlayan Adliyesi önünde "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" sloganları atarak tutuklama kararını protesto etmişti.

Özdağ Silivri Cezaevi'ne götürülürken; Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Özdağ serbest kalana kadar Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun genel başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurmuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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