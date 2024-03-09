Zafer Partisi'nin aday tanıtım toplantısında kavga! Ümit Özdağ bağıra çağıra partilileri ayırdı
Kocaeli'de düzenlenen ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katıldığı aday tanıtım programında partililer arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yaşananlar karşısında partililere öfkelenen Özdağ, "Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aday tanıtım programına katıldı. İl Başkanının konuştuğu esnada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken duruma sinirlenen Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.
PARTİLİLER YUMRUK YUMRUĞA GELDİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başiskele ilçesinde bulunan otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Programda İl Başkanı Ender Oğuz'un konuştuğu esnada partililer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar birbirine yumruklu saldırıda bulundu. Genel Başkan Özdağ, gözü önünde yaşananlar karşısında öfkelendi. Kavga eden kişilere doğru gitmeye çalışan Özdağ'ı çevresindekiler yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
'AFGANLAR MI, SURİYELİLER Mİ GELDİ?'
Kavga eden partililere bağıran Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.
Özdağ'ın bu sert çıkışının ardından salon sessizliğe büründü. Yaşanan o gergin anlardan geriye ise kameralara yansıyan görüntüler kaldı.