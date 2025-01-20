Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı bildirildi. Özdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma açılmıştı.

Özdağ'ın Ankara'da yemek yediği sırada gözaltına alındığı ve ifade işlemleri için İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Gelişmeyi Sözcü TV'de İpek Özbey duyurdu. Özbey, Özdağ ile bizzat konuştuğunu ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği ifadeler nedeniyle Özdağ hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.