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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Emeklilere Söz Verdi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen mitingde emeklilere yönelik söz verdi ve Türkiye'nin kalkınma hızından aldıkları payı yüzde 100'e çıkaracaklarını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda düzenlediği mitingde "Biz söz veriyoruz emeklilere 2008 düzenlemesini ortadan kaldıracağız ve Türkiye'nin kalkınma hızından da almış olduğu payı emeklilerde eskiden olduğu gibi yüzde 100'e çıkaracağız." dedi.

"Kahraman Türk Kadınları" sahne performansı ile başlayan mitingde partililere hitap eden Özdağ, emeklilerin Türkiye'ye yaptıkları hizmetin karşılığını istediğini söyledi.

Özdağ, "Biz söz veriyoruz emeklilere 2008 düzenlemesini ortadan kaldıracağız ve Türkiye'nin kalkınma hızından da almış olduğu payı emeklilerde eskiden olduğu gibi yüzde yüze çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Özdağ, 31 Mart seçimlerinde Zafer Partisi'ne verilecek her oyun Anayasanın değiştirilemeyecek maddelerini savunmaları için kendilerine güç vereceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiçbir sarı muhalefet partisi Anayasanın ilk üç maddesini bu altmış altıncı maddeyi savunmuyor çünkü demlenen CHP, melez İYİ Parti ve teferruat partiler ilk üç maddeyi ve altmış altıncı maddeyi savunmamak konusundaki iradelerini 'Güçlendirilmiş Parlamenter Rejime Geçiş Belgesi'nde ortaya koydular."

Mitinge Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Beki'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aziz Karamahmutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bartu Soral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bayram Kazancı da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Zafer Partisi Odunpazarı Eskişehir Türkiye Politika Güncel Haberler

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