Zafer Partisi, Cumhuriyet'in 100. Yılını Doğa Yürüyüşüyle Kutladı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisince Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Büyükmenderes Deltası Mili Parkı'nda düzenlenen 100'üncü Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'ne katıldı. Özdağ, "Zafer Partisi olarak 100'üncü yılla ilgili anma faaliyetlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmamız bir yürüyüş olmanın ötesinde 29 Ekim'e kadar sürecek olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinliklerinin ilk adımıdır" dedi.

Zafer Partisi, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, '100'üncü Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüşe, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yanı sıra partisinin Ege Bölgesi il ve ilçe teşkilatı üyesi olan yaklaşık 200 kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla, hep bir ağızdan 'Gençlik Marşı'nı söyleyerek, Büyükmenderes Deltası Mili Parkı'na yürüdü. 8 kilometrelik yürüyüş öncesi konuşan Özdağ, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100 yılını kutluyoruz. Ancak 100 yıl gibi önemli bir yılın ne iktidar ne muhalefet tarafından hakkı verilerek anılmadığını gördüğümüz için biz, Zafer Partisi olarak 100'üncü yılla ilgili anma faaliyetlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmamız bir yürüyüş olmanın ötesinde 29 Ekim'e kadar sürecek olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl etkinliklerinin ilk adımıdır. Bu adımı, bundan sonra yapacağımız diğer çalışmalar izleyecek" dedi.

Özdağ, yürüyüş boyunca sahilde denize giren vatandaşlarla zaman zaman sohbet etti. Yürüyüşün ardından kalabalık dağıldı.