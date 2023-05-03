Zafer Arapkirli'nin yeniden yargılandığı davada açıklamaları

Haber-GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera-SADIK KARAKULOĞLU

Gazeteci-yazar, televizyon programcısı Zafer Arapkirli, 2018 yılında "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" diyen Sosyal Doku Vakfı'ndan Nureddin Yıldız'ın sözlerine tepki gösterdiği gerekçesiyle yeniden yargılanıyor. Duruşma öncesi konuşan Arapkirli, "Kız çocuklarının çocuk yaşta evlendirilmesi meselesi bu ülkenin kanayan ve utanılacak bir yarasıdır. Biz bu yaraya dikkat çekmek bunun yaşanmadığı bir Türkiye'yi oluşturmak üzere ülkemizde hem gazeteci hem de birer demokrat olarak bu ülkeyi daha yaşanılabilir bir ülke haline getirmek için bundan böyle de mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

KRT TV programcısı, gazeteci-yazar Zafer Arapkirli, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" sözlerine 2018 yılında sosyal medya hesabından tepki gösterdiği için 'hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve beraat ettiği davanın istinafta usul yönünden bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya devam ediyor.

"GAZETECİLERİN ADLİYE KORİDORLARINDA SÜRÜNDÜRÜLDÜĞÜ BİR ÜLKEDE GAZETECİLİK YAPIYOR OLMAK GERÇEKTEN BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Arapkirli İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşması öncesinde ANKA Haber Ajansı'na verdiği demeçte, Türkiye'yi kadınlar ve çocuklar için yaşanılabilir bir ülke haline getirmek için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Gazetecilerin adliye koridorlarında savcılık ifadelerinde süründürüldüğü bir ülkede gazetecilik yapıyor olmak gerçekten beni rahatsız ediyor. Ama bizim işimizin bir parçası haline geldi bu. Bu davanın geçmişi aslında 4-5 yıl önce bir şahsın çok küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilebileceğine dair dini referansları olduğu söylenen bir demecine tepki olarak attığım Twitter mesajı üzerinden yargılanıyorum. Daha önce yargılandım, beraat ettim ve istinaf mahkemesinde bu beraat kararı bozuldu. Şimdi tekrardan yargılanmaya devam edeceğiz. 31 Ocak günü yapılmıştı duruşma ve o duruşmanın gerçekleşmediği bir ortam vardı. Çünkü çok kalabalıktı hem çok sayıda hukukçu hem çok sayıda meslektaşım destek vermeye gelmişti. Bugüne ertelendi. Talihsiz bir dava çünkü biz gazeteciler olarak biz toplumun görece daha okumuş, yazmış kesimi olarak, hani aydın denilen kesim olarak toplumun dezavantajlı bireylerine, kadınlara her türden mağdur edilen bireylere ama özellikle de korunmaya en muhtaç olan kız çocuklarına sahip çıkmak gibi bir görevimiz var.

"BU ÜLKEYİ DAHA YAŞANABİLİR BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEK İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Kız çocuklarının çocuk yaşta evlendirilmesi meselesi bu ülkenin kanayan ve utanılacak bir yarasıdır. Biz bu yaraya dikkat çekmek bunun yaşanmadığı bir Türkiye'yi oluşturmak sorumluluğumuz. Gazeteci olarak hem de birer demokrat, birer aydın olarak bu ülkeyi daha yaşanılabilir bir ülke haline getirmek ama özellikle de kız çocukları için, çocuklarımız için daha yaşanılabilir bir ülke haline getirmek için bundan böyle de mücadelemize devam edeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum."