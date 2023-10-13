YYÜ'de düzenlenen sempozyumda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) düzenlenen "İlahiyat Bilimlerinde Makasıd Uluslararası Sempozyumu"nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ilimlerin gayelerini konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anımsatan Görmez, Filistin'in hüznü, matemi ve çocukların haykırışlarının gölgesinde konuşmanın çok zor olduğunu söyledi.

Yüz yıldır çağdaş dünyanın ve bütün insanlığın gözü önünde kardeş Filistin halkının evlerinin, ocaklarının, vatanlarının karış karış işgal edildiğini belirten Görmez, "İlk kıblemiz, bütün peygamberlerin yurdu, mukaddes mekanımız olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bütün kutsiyetini yüz yıldır ihlal eden siyonist barbarlığına, vahşet ve mezalimine karşı İslam'ın emrettiği savaş ahlakına ve hukukuna bağlı kalmak kaydıyla geliştirdiği savunma ve direniş hakkını ve hattını kabul etmek bugün vicdan sahibi her insanın ve Müslüman'ın öncelikli vazifesi olmalı." diye konuştu.

İsrail'in 16 yıldır Filistin'de şehirleri bir tecrit kampına, açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:

"Mazlum Gazze ve Filistin halkının hakkını türlü manipülasyonlarla haksız göstermeye çalışan ulusal ve uluslararası organize mekanizmaların bu gayriinsani, gayrivicdani, gayrimedeni, gayriahlaki söylem ve tutumlarını net bir şekilde kınıyoruz. İnsan ve Müslüman olarak meşru ve muteber çizgisinde gördüğümüz mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu buradan ilan ediyor. bu düşünce ve eylemde olmaktan onur duyduğumuzu beyan ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bu mücadelede inançlarından, asaletlerinden, ahlaki ilke ve onurlarından hiç taviz vermeden hedeflerine ulaşmalarını ve bu hareketin ümmetin uyanışına vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle tarih boyunca mazlumların yanında olan aziz milletimizin her ferdini, mensubu olmakla iftihar ettiğim Diyanet İşleri Başkanlığımızın Filistin halkı için başlattığı yardım kampanyasına katılmasına davet ediyorum."

"Rabb'im Filistin halkının yanında olsun"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Filistin'de büyük bir dram ve acının yaşandığını ifade etti.

İsrail'in bu zulme son vermesi gerektiğini dile getiren Şevli, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını artık olağan gören bir dünya var. Geçmiş yıllardaki Filistin haritası ile günümüzdeki Filistin haritasına baktığımızda sürekli küçülme söz konusu. Sürekli bir mahalleyi boşaltıyorlar. Mazlum Filistin halkını oralardan alıp değişik ülkelerden getirdikleri İsraillileri yerleştiriyorlar. Filistinlileri adeta haritadan silmeye çalışıyorlar. Bu durum Filistin halkının ölüm kalım meselesine haline geldi. Maalesef tüm dünya yaşanan zulme kulağını tıkayıp görmezden geliyor. Birleşmiş Milletlerin kararlarını hiçe sayan adımlar atılıyor. Rabb'im Filistin halkının yanında olsun."

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin El-Karadaği, Libya'nın Tripoli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat Mikati, YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık da birer konuşma yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da katıldığı sempozyum, birçok ilden ve ülkeden gelen akademisyenlerin sunum yaptığı oturumlarla devam etti.