AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti. Ziyarette yapılan çalışmalar ve yatırımlar değerlendirildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Başkanımızla, ilçemizde ve şehrimizde yapılan çalışmalara yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz bir dizi ziyaret ve program için geldiği Adana'da, Kocaispir'i ziyaret etti.

Kocaispir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret programına Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Faruk Aytek, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve parti yöneticileri katıldı.

Kocaispir, Yılmaz'a Yüreğir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan ve devam eden çalışmalarla yatırımlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı Kocaispir'i tebrik etti.

Kocaispir, "Yılmaz'ı Adana'mızda misafir ediyoruz. İl başkanlığımızda teşkilatımızla bir araya geldikten sonra, başkanımızı belediyemizde ağırladık. İlçemizde ve şehrimizde yapılan çalışmalara yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik." İfadelerini kullandı.

Kocaispir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Yılmaz'a kendilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. Kocaispir, Yılmaz'a günün anısına hediye takdim etti. - ADANA