Yusuf Ziya Yılmaz: 'Seçim Sonuçlarını Net Okumalıyız'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucuna ilişkin, "Sandık sonuçlarını net bir bakış açısıyla kendimize göre yorum katmaksızın milletimizin ne dediğini sandıktaki oy sonuçları itibarıyla okumayı kendimize ilke edinen bir siyasi hareketiz." dedi.

Yılmaz, partisinin Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, iki gündür Mersin'de çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından kentleri gezerek değerlendirme toplantıları yaptıklarını anımsatan Yılmaz, ziyaretlerinde vatandaşların seçimde verdiği mesaja ilişkin görüşleri paylaşıp gelecekte yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Seçimlerinin değerlendirmelerini iyi yaptıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Başka siyasi partilerin yapmadığı kadar sandık sonuçlarını net bir bakış açısıyla, kendimize göre yorum katmaksınız milletimizin ne dediğini sandıktaki oy sonuçları itibarıyla okumayı kendimize ilke edinen bir siyasi hareketiz. Sandık ne dedi? 'Daha fazla çalışmanız lazım. Bazı il ve ilçelerle, belediyelerde daha fazla başarılı olmanız gerekiyordu. Belki adayınız hatalıydı. Belki seçim önü yapılan hazırlıklarınızda eksikleriniz vardı. Türkiye'nin genel konjonktürü itibarıyla ekonomiyle ilgili sorunları vardı'. Bütün bunları en iyi şekilde okuyan, milletimizin uyarısını öpüp başının üstüne koyan, bu özveri ve hoşgörüyle birlikte o tembihin gereklerini yapan bir kadro olarak geleceğe doğru koşuyoruz."

Yılmaz, AK Parti'nin ideolojik söylemlerden ziyade milletin hayatına kattığı hizmetlerle konuşan bir siyasi hareket olduğunu dile getirdi.

"Orta Doğu'da taşlar yerinden oynuyor"

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan olaylara değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her gün biraz daha Orta Doğu'da taşlar yerinden oynuyor. İsrail bir terör devleti olarak masum çocukları, hiç savaşla ilgili olmayan masum insanları, okulları, hastaneleri, savaş dışında bırakılması gereken birçok noktayı da vurarak günahsız insanların hayatına mal olan bir saldırı içinde. Bu bir savaş değil, buna 'Kirli savaş, terör eylemi' demek lazım. Gerek okyanus ötesi gerekse Avrupa Birliği ülkeleri, koca koca demokrasi havariliğiyle kendilerinin farklı olduğunu iddia eden bu ülkeler İsrail'in bu saldırgan tutumunu açık açık destekliyorlar. Her türlü lojistiklerini de yerine getirip karşılıyorlar. Neden bunu yapıyorlar çünkü İsrail Siyonizm'i onların derin devletleri içerisine girdi."

Yılmaz, Mersin'de seçimlerde bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel Mersin'imizde biz Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yerel seçimlere girdik. Beklediğimiz sonuçları alamadığımız bir seçimle karşı karşıya kaldık ama bunu telafi edecek adımları önümüzdeki süreç içerisinde atacağız. Hakikaten çok daha hızla sonuca giden, siyasetimizi 31 Mart seçimlerinden de ders almış ve o eksikliklerin tümünü gideren bir misyonun aksiyonunu ortaya koyacağımızı bilmenizi istiyorum."